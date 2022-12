কলকাতা, 21 ডিসেম্বর: আগামি 6 ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্যে শুরু হতে চলেছে বাজেট অধিবেশন। রাজ্যের প্রশাসনিক ভবন নবান্ন সূত্রে ইঙ্গিত তেমনই (Nabanna hints that Budget Session may start from February 6) ৷ জানা গিয়েছে, 6 ফেব্রুয়ারি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের (CV Ananda Bose) ভাষণের মধ্যে দিয়েই বাজেট অধিবেশন শুরু হলেও রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (Chandrima Bhattacharya will deliver the Budget on 10th February) বাজেট পেশ করবেন আগামী 10 ফেব্রুয়ারি। বুধবার ছিল রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee) উপস্থিতিতে সেখানে বাজেট অধিবেশন নিয়ে আলোচনা হয়।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, বাজেট অধিবেশনের জন্য প্রত্যেক মন্ত্রী যেন নিজেদের দফতরের কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত থাকেন। তিনি রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে (Sovandeb Chattopadhyay) এই বিধানসভা অধিবেশনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে দায়িত্বগ্রহণের পর প্রথম বিধায়কদের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পাবেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। প্রসঙ্গত, রাজ্যপালের থেকে এই অধিবেশনের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি এবং তাঁকে বিধানসভায় এসে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ ৷ এই সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে। সেই প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন।

আরও পড়ুন: লোকসভায় ভাষণে বাধা পেয়ে সৌগতর উপর ক্রুদ্ধ অমিত শাহ

পাশাপাশি আরও জানা গিয়েছে, এদিনের মন্ত্রিসভার বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিজেদের এলাকায় জনসংযোগে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন। উল্লেখ্য, বুধবারই ছিল বছরের শেষ মন্ত্রিসভার বৈঠক। এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিসভার সব সদস্যকে নির্দেশ দিয়েছেন, 25 ডিসেম্বর বড়দিনে জনপ্রতিনিধিরা যে যাঁর এলাকায় থাকবেন। এলাকার চার্চে যাবেন। 1 জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস নিজের নিজের এলাকা থেকেই পালন করবেন তাঁরা। সবাইকে নতুন বছরের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আর্জি, নতুন বছরে মন্ত্রীরা যেন কাজ ফেলে না-রাখেন।