কলকাতা, 6 জুন : চাঁদিফাটা গরমে বাইরে বেরোনোর উপায় নেই । তাপমাত্রার পারদের অবস্থান যেখানেই থাকুক না গরমে সেদ্ধ হওয়ার দশা (heat will increase in South Bengal in the next three days)। দুয়ারে বর্ষা উঁকি মারলেও দক্ষিণবঙ্গে তার রেশ কার্যত নেই । মাঝে মাঝে ঝোড়ো বাতাস, আবার কখনও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে সান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা মাত্র । হাওয়া অফিস বলছে বর্ষা ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করেছে । চলতি সপ্তাহে দক্ষিণবঙ্গেও তা প্রবেশ করে যাবে (Monsoon to enter into South Bengal this week) । হালকা-মাঝারি বৃষ্টি দিয়ে দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা তার ইনিংস শুরু করলেও গিয়ার বদলানোর ইঙ্গিত আগামী পাঁচদিনে নেই । উলটে আগামী তিনদিনে তাপমাত্রা 2 থেকে 3 ডিগ্রি বাড়বে ।

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে প্রতিদিন নিয়মিত ব্যবধানে ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে । কখনও কখনও মাঝারি বৃষ্টিতে ভিজছে উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলা । আগামী পাঁচদিন জেলাগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে বলে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস । রবিবার সপ্তাহের শেষ দিনটি ছিল নো-শ্যাডো ডে । মহাজাগতিক এই বিরল ঘটনা ঘটার পাশাপাশি তাপমাত্রা ছিল ঊর্ধ্বমুখী । কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 35.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক ।

সোমবার আংশিক মেঘলা আকাশ হলেও আর্দ্রতাজনিত গরমে অস্বস্তি থাকবে । দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 36 ডিগ্রি স্পর্শ করতে পারে । তাই বলা যায় পাহাড় ভিজলেও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে গরম সরিয়ে বর্ষার আগমনের ইঙ্গিত এখনও জোরাল নয় ।