কলকাতা, 6 মার্চ : আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত কারণে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় মোবাইল ইন্টারনেট এবং ব্রডব্যান্ড পরিষেবা বন্ধ রাখার কথা জানাল প্রশাসন (Mobile Internet and Broadband Services will Temporarily Suspended in West Bengal) ৷ রাজ্যের স্বরাষ্ট্র এবং পার্বত্য বিষয়ক দফতরের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে ৷ যেখানে বলা হয়েছে, রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগের তরফে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ইন্টারনেট টারমিশন এবং ইন্টারনেট ভয়েস ওভার টেলিফোনিংয়ের মাধ্যমে বেআইনি কার্যকলাপ করার পরিকল্পনা রয়েছে কিছু অসামাজিক সংগঠনের (Security Threat in West Bengal) ৷ সেই বেআইনি কার্যকলাপ রুখতে আগামী কয়েকদিনে সকাল 11টা থেকে বিকেল 3টে 15 মিনিট পর্যন্ত ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করা হবে ৷

নবান্নের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর ও মালদা এবং দক্ষিণবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, বীরভূম জেলায় ইন্টারনেট টেলিফোনিং এবং মোবাইল ইন্টারনেটের মাধ্যমে বেআইনি কার্যকলাপ ঘটানোর পরিকল্পনা রয়েছে ৷ তাই আগাম সুরক্ষা হিসেবে মোবাইল ইন্টারনেট এবং ব্রডব্যান্ড পরিষেবা সকাল এগারোটা থেকে বিকেল তিনটে পনেরো পর্যন্ত বন্ধ রাখা হবে ৷ মূলত 7-9 মার্চ, 11 ও 12 মার্চ এবং 14-16 মার্চ পর্যন্ত অর্থাৎ, 8 দিন ইন্টারনেট পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হবে ৷

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, প্রশাসন কোনও সমস্যা তৈরি হওয়া বা সরকারি আধিকারিক, অথবা সাধারণ মানুষের প্রাণসংশয় হোক এমন ঝুঁকি নিতে নারাজ ৷ তবে, উপরে উল্লেখিত জেলাগুলির সর্বত্র এই বিধিনিষেধ থাকবে না ৷ গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, ওই জেলাগুলির একাধিক ব্লকে এই বিধিনিষেধ জারি করা হবে ৷ তবে, সাধারণ ফোন কল ও এসএমএস পাঠানোর ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হবে না বলে জানিয়েছে স্বরাষ্ট্র দফতর ৷