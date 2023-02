রাজ্যের বিচারব্যবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট নন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম

কলকাতা, 4 ফেব্রুয়ারি: "সংবাদমাধ্যমের স্বার্থ আছে এমন মামলাগুলোয় দ্রুত রায় দেওয়া হচ্ছে"। বিচারব্যবস্থা নিয়ে এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ৷ নেতাই গণহত্যাকাণ্ডে তিন জন সিপিএম নেতার জামিন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এই কথা বলেন তৃণমূলের এই প্রবীণ নেতা (Three CPIM leaders got bail in Netai incident) ৷ 31 জানুয়ারি নেতাই গণহত্যা মামলায় তিন অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করেছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ 2011 সালের 7 জানুয়ারি ঝাড়গ্রামের নেতাইয়ে গুলি চালনার ঘটনা ঘটে ৷ রথীন দণ্ডপাটের বাড়ি থেকে সিপিএম নেতা-কর্মীরা গুলি চালিয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে ৷ মর্মান্তিক এই ঘটনায় 9 জনের মৃত্যু হয় ৷ এর মধ্যে 4 জন মহিলা ছিলেন ৷ জখম হন 29 জন ৷ মঙ্গলবার বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী নেতাই গণহত্যা নামে পরিচিত এই ঘটনায় অন্যতম তিন অভিযুক্ত ডালিম পাণ্ডে, অনুজ পাণ্ডে, তপন দে-কে জামিন দেন ৷ এরপরই এমন মন্তব্য করলেন ফিরহাদ ।

আরও পড়ুন: নেতাই মামলায় তিন জনের জামিন মঞ্জুর করল হাইকোর্ট