কলকাতা, 1 ফেব্রুয়ারি: 2023-24 আর্থিক বছরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটকে (Union Budget 2023) খোলা মনে স্বাগত জানাল মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স (Merchant Chamber of Commerce) । এই বণিক মহলের তরফ থেকে সভাপতি নমিত বাজোরিয়া জানিয়েছেন, এদিনের বাজেট সবার জন্য উপকারী হবে । তাঁর মতে, এখানে একদিকে যেমন কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে । একইভাবে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ক্ষুদ্র, কুটির এবং মাঝারি শিল্প ও পরিকাঠামো উন্নয়নে । এই উদ্যোগ শুধু অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে না, একইভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রেও লাভদায়ক হবে বলে তিনি মনে করছেন ।

তিনি জানিয়েছেন, এবারের বাজেটে মূলত সাতটি দিককে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে । যাকে বলা হচ্ছে সপ্তর্ষি । এর মধ্যে রয়েছে একযোগে উন্নয়ন (Inclusive development), উন্নয়নের শেষ সীমায় পৌঁছানো (Reaching the last mile), পরিকাঠামো ও লগ্নি (Infrastructure and investment), ক্ষমতাকে চেনা (Unleashing potential), গ্রিন গ্রোথ (Green growth), যুব শক্তি (Youth Power), ফিনানসিয়াল সেক্টর (Financial Sector) হয়েছে ।

বুধবার লোকসভায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (FM Nirmala Sitharaman) যে বাজেট পেশ করেছেন, সেখানে স্টার্ট আপগুলিকে কৃষি অগ্রগতি প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে ও এই প্রকল্পের জন্য 2 হাজার 200 কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে । কৃষি ঋণের লক্ষ্যমাত্রা 2.4 লক্ষ কোটি টাকা রাখা হয়েছে ও জেলেদের উন্নয়নের জন্য 6 হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে । শ্রীঅন্ন যোজনা (সাত ধরনের মিলেট)-র জন্য দেশকে কুঁড়েঘর বানানোর অর্থমন্ত্রীর ঘোষণাকে নমিত বাজোরিয়া স্বাগত জানিয়েছেন ।

একই সঙ্গে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে 10 লাখ কোটি বরাদ্দ হয়েছে ৷ যার 2.04 কোটি ভারতীয় রেলকে দেওয়াকে একটা ভালো পদক্ষেপ হিসেবেই দেখছেন তিনি । এই নিয়ে তৃতীয় বছর পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বরাদ্দ বাড়ল । গত বছরের তুলনায় এই বছরে 33 শতাংশ বরাদ্দ বৃদ্ধি হয়েছে । যা মোট জিডিপির 3.3 শতাংশ। তাঁর মতে, রেলওয়ের ক্ষেত্রে বরাদ্দ সর্বকালীন রেকর্ড ।

একই সঙ্গে এই বণিক মহলের তরফ থেকে ক্ষুদ্র মাঝারি এবং কুটির শিল্প ক্ষেত্রে 9 হাজার কোটি টাকা ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম রাখার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো হয়েছে । এখন থেকে এমএসএমসি সেক্টরের সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলি চাইলে 2 লক্ষ কোটি টাকা লোন নিতে পারবে কোনও জমানত ছাড়াই ।

তিনি অনুমানমূলক ট্যাক্সেশন স্কিমকে স্বাগত জানিয়েছেন, যার উর্ধ্বসীমা 2 কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে 3 কোটি টাকা করেছে ৷ পরিকাঠামোর পুনর্গঠনের জন্য রাজ্যগুলিকে 50 বছরের সুদমুক্ত ঋণের পরামর্শ দিয়েছে, যার মাধ্যমে শহুরে পরিকাঠামো উন্নয়ন ও এলআইজি হাউসিং প্রকল্প সম্পাদন করা যাবে । শিল্প ব্যবহারের বিভিন্ন আমদানিতে শুল্ক ছাড় ও আয়কর স্ল্যাব আরও কমিয়ে আনাকে স্বাগত জানানো হয়েছে এই বনিক মহলের তরফ থেকে ।

