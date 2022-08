কলকাতা, 12 অগস্ট: সবজি ও ডিমের দাম কিছুটা বাড়ল । কার্যত একই রইল মাছ ও মাংসের দাম । আলু, পেঁয়াজের দামও একই রয়েছে । তবে, সবজির দাম বেড়েছে । বাজার ভেদে দামের কিছুটা তারতম্যও চোখে পড়েছে (Know the price of various necessary items)।



কাঁচা সবজি



জ্যোতি আলু: 24-26 টাকা প্রতি কিলো

চন্দ্রমুখী আলু: 26-28 টাকা কিলো



আদা: প্রতি কিলো 60-70 টাকা

পেঁয়াজ: প্রতি কিলো 30 টাকা

উচ্ছে: প্রতি কিলো 20 টাকা



বেগুন: 30 টাকা কিলো

পটল: প্রতি কিলো 50 টাকা

কুঁদরি: প্রতি কিলো 20 টাকা



গাঁটি কচু: 30 টাকা কিলো

কাঁকরোল: 40 টাকা কিলো

ঝিঙা: 40 টাকা কিলো



ঢ্যাঁড়স: প্রতি কিলো 40 টাকা

কুমড়ো: প্রতি কিলো 30 টাকা

লাউ: প্রতি কিলো 20 টাকা

টমেটো: প্রতি কিলো 40 টাকা



পেঁপে: 40 টাকা কিলো

চিচিঙ্গা: 40 টাকা প্রতি কিলো



শসা: 50 টাকা

মটরশুঁটি: 60 টাকা কিলো

ইঁচড়: 50 টাকা কিলো



শিম: প্রতি কিলো 30-35 টাকা

বাঁধাকপি: 20-30 টাকা কিলো

ফুলকপি: 20-25 টাকা পিস

বরবটি: 30 টাকা কিলো



ধনেপাতা: 10 টাকা আঁটি

পুই শাক: 8 টাকা আঁটি

লাল শাক: 5 টাকা আঁটি

পাটশাক: 5 টাকা আঁটি



কাঁচালঙ্কা: প্রতি কিলো 80-100 টাকা

পাতিলেবু: 2 টাকা পিস





মাছ

রুই: প্রতি কিলো 120-150 টাকা (গোটা)

রুই: প্রতি কিলো 170-220 টাকা (কাটা)



কাতলা: প্রতি কিলো 230-330 টাকা (গোটা)

কাতলা: প্রতি কিলো 280-420 টাকা (কাটা)



ভেটকি: প্রতি কিলো 400-500 টাকা

ইলিশ: (550-800 গ্রাম) 300-350 টাকা কিলো

তেলাপিয়া: প্রতি কিলো 140-180 টাকা

ভোলা: প্রতি কিলো 180-220 টাকা



ট্যাংরা: 250-300 টাকা কিলো

মৌরোলা: 240-280 টাকা

পাবদা: 350-400 টাকা

পার্শে: 250-300 টাকা



গলদা চিংড়ি: প্রতি কিলো 400-500 টাকা

বাগদা চিংড়ি: প্রতি কিলো 500-600 টাকা



মাংস



মুরগি: প্রতি কিলো 80-100 টাকা (গোটা)

মুরগি: প্রতি কিলো 100-140 টাকা (কাটা)

পাঁঠা বা খাসি: প্রতি কিলো 480-550 টাকা



ডিম

পোল্ট্রি: 12 টাকা জোড়া

দেশি মুরগি: 18 টাকা জোড়া

হাস: 16 টাকা জোড়া