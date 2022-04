কলকাতা, 21 এপ্রিল : ইতিবাচক নোট নিয়ে শেষ হল বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন (BGBS most successful industry conference this time) । মাত্র 2 দিনে অভাবনীয় সাফল্য পেল রাজ্য সরকার । এ বছরে 3 লক্ষ 42 হাজার 375 কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে (Investments proposal much higher than previous year)। গত পাঁচ বছরে 12 লক্ষ কোটির বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছিল । এবার তার চার ভাগের এক ভাগ নিয়োগ প্রস্তাবে খুশি রাজ্য সরকার ।

একই সঙ্গে এবারের বিশ্ব বঙ্গ সম্মেলনে বিভিন্ন দফতর মিলে 137 টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে । এর মধ্যে যেমন শিক্ষা, পরিকাঠামো থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য ক্ষেত্র আছে ৷ একই সঙ্গে আছে পর্যটনও । এদিন রাজ্যের এই শিল্প সম্মেলনের সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Chief Minister Mamata Banerjee) বলেন, "আমরা করোনার সঙ্গে লড়াই করেছি । বিপর্যয় আসবে যাবে, কিন্তু উন্নয়ন আটকে থাকে না । অসুখ আমাদের জীবনকে কোনওভাবেই দমিয়ে রাখতে পারবে না । আর তাই যখন কেউ সাহস দেখাতে পারেনি তখন শিল্প সম্মেলন আয়োজন করার চ্যালেঞ্জ নিয়েছিল বাংলা । সেই জন্যই অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছে । আমরা ধর্মীয় উত্‍সব করি, বিজিবিএস হল শিল্পের মহোৎসব ।"

মমতার দাবি, তিন লক্ষ কোটি টাকার উপরে বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে । এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে 40 লক্ষ ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর মতে এ বছরের শিল্প সম্মেলন এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে সফল সম্মেলনের একটি ।

গত কয়েকবছর শিল্প সম্মেলনের সাফল্য নিয়ে সন্দিহান বিরোধীরা । তাঁরা বার বার অভিযোগ করেন, একের পর এক শিল্প সম্মেলন রাজ্যের মানুষের কোনও লাভ হয়নি । বরং বেড়েছে বেকারত্ব । এই মুহূর্তে রাজ্যবাসী বোঝে শিল্প বলতে, শুধু চপ শিল্প আর সিন্ডিকেট । এসবের জবাব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মতো করেই দিয়েছেন । তিনি বলেন, বিগত বাণিজ্য সম্মেলনগুলি মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত মোট 12 লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ এসেছে বাংলায় । তাঁর মধ্যে বেশ কিছু প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে । যার সুফল আসা শুরু করে দিয়েছে । কিছু কিছু প্রকল্পের কাজ এখনও চলছে ।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, শুধু বানতলায় চর্মশিল্পক্ষেত্রেই 10 লক্ষের বেশি মানুষ কাজ করছেন । সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রে 1 কেটি 36 লক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে । মাইক্রোসফট, ফ্লিপকার্টের মধ্যে সংস্থা বাংলায় বিনিয়োগ করেছে । একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানিয়ে দিলেন আগামী বছরের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের দিনক্ষণ ৷ আগামী বছর আসর বসবে 1 থেকে 3 ফেব্রুয়ারি । সেই সঙ্গে গর্বিত কণ্ঠে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘বাংলায় আসা বিনিয়োগ প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়িত হলে আগামী 10 বছর বাদে বাংলা দেশের সব রাজ্যের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে ।’’

মুখ্যমন্ত্রী এদিনও স্পষ্ট করে দেন, আগামীতে তাঁর সরকারের লক্ষ্য শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান । শিল্পপতিদের লক্ষ্য হোক বাংলা । সবরকম সাহায্য করতে প্রস্তুত রাজ্য সরকার । এমনভাবে শিল্প গড়তে হবে যাতে 10 বছর বাদে বাংলা যেন দেশের অন্য সব রাজ্যের থেকে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায় ।

