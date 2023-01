কলকাতা, 16 জানুয়ারি: আবারও মেঘালয়ে সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । নর্থগারো হিলস জেলায় বুধবার সভা করবেন মমতা (Mamata Banerjee will address a rally North Garo Hills district)। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (General Secretary of the All India Trinamool Congress), রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক'ও ব্রায়েন থেকে শুরু করে মেঘালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা মানসরঞ্জন ভুঁইয়াও যাবেন মমতার সঙ্গে। স্থানীয় দিলমা অপাল মাঠে সভা করার কথা মমতার । এর আগেও একবার অভিষেককে নিয়ে উত্তরপূর্ব ভারতের এই রাজ্যে গিয়েছেন মমতা । লোকসভা নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে দলকে শক্তিশালী করতে চান মমতা । সেদিক থেকে চলতি বছরে মেঘালয়ের বিধানসভা ভোট তৃণমূলের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ । তাছাড়া কয়েক মাস আগে গোয়ার নির্বাচনে বিপর্যয়ের পর মেঘালয়ে নিজের ছাপ ফেলতে মরিয়া তৃণমূল । সবমিলিয়ে প্রচারে ঝড় তুলতে মমতা নিজেই যাচ্ছেন । সূত্রের খবর, তৃণমূলের আরও একাধিক শীর্ষ নেতা-নেত্রীরও সেখানে যাওয়ার কথা । রাজ্যে হতে চলা পঞ্চায়েত নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই তাঁদের সফরসূচি ঠিক করা হবে ।

রাজনীতির ভাঙাগড়ার খেলাকে সঙ্গী করেই আরও একটি বিধানসভা নির্বাচনের সামনে দাঁড়িয়ে মেঘালয় । বিধানসভায় মোট 60টি আসন রয়েছে । তৃণমূল ইতিমধ্যেই 52টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে । খাতায়কলমে তৃণমূল মেঘালয় বিধানসভাপর প্রধান বিরোধী দল । গত নির্বাচনে কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী 12 বিধায়ক 2018 সালে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুকুল সাংমার নেতৃত্বে তৃণমূলে যোগদান করেন 2021 সালের নভেম্বর মাসে । কিন্তু সেই সংখ্যা যে তৃণমূল ধরে রাখতে পেরেছে তা নয় । কংগ্রেস থেকে আসা বিধায়কদের মধ্যে 2 জন তৃণমূলও ছেড়ে দিয়েছেন । একজন গিয়েছেন শাসকদল এনপিপি-তে । অন্যজন বিজেপিতে । মেঘালয়ের নির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণার পাশাপাশি সরকারে এলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো প্রকল্প চালুর কথাও ঘোষণা করেছেন। তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়েছে ।

আরও পড়ুন: হাইকোর্টের নির্দেশে আজ ঝালদায় পৌরপ্রধান নির্বাচন