কলকাতা, 2 ফেব্রুয়ারি: বুধবার ছিল নেতাজি ইন্ডোরে তৃণমূলের সাংগঠনিক নির্বাচন (organizational election at netaji indoor)। কংগ্রেসকে ব্রাত্য রেখেই বিজেপি-র বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক দিল তৃণমূল কংগ্রেস (massage of mamata to tmc worker)। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভানেত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর আঞ্চলিক দলগুলিকে নিয়ে বিজেপি-কে হারানোর বার্তা দিলেও কংগ্রেসকে ছাড়ায় লড়াইয়ের কথা বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

এদিন নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মমতা বলেন, ‘কংগ্রেস যদি নিজের অহঙ্কার নিয়ে বসে থাকে, তাহলে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলব যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, একলা চলো রে । প্রয়োজনে একলাই চলবে তৃণমূল ।’ তৃণমূল সুপ্রিমোর অভিযোগ, এর আগে চণ্ডীগড় ও মেঘালয়ে বিজেপি-র হয়ে ভোট করেছে কংগ্রেস । তাই প্রয়োজনে আঞ্চলিক শক্তিগুলোকে নিয়েই লড়বেন মমতা । এদিন বিজেপি-কে প্রধান শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বিজেপি চু কিত কিত দল । পার্টিতে দু'জনেই শেষ কথা । একজন বলে চু আর একজন বলে কিত কিত ৷" বিজেপি যে তাদের প্রধান শত্রু তা বুঝিয়ে দেন তৃণমূল নেত্রী ৷ বিজেপির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াইয়ের ডাক দেন তিনি ।

