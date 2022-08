কলকাতা, 4 অগস্ট: একটি জীবন বাঁচানোর জন্য মাত্র তিন মিনিটই যথেষ্ট ৷ চেষ্টা করলে এই তিন মিনিটেই বাঁচানো যেতে পারে একটি জীবন (Life saving training in just three minutes on each one save one campaign)৷ এমনটাই বলছেন চিকিৎসকরা ৷ ওয়েস্টবেঙ্গল অর্থোপেডিক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এক সপ্তাহ জুড়ে পালিত হচ্ছে অস্থি ও অস্থি সন্ধি দিবস । এই বছর এই কর্মসূচির প্রধান বিষয় হল 'Each One Save One', অর্থাৎ, প্রতি একজন বাঁচাতে পারে একজনকে ৷



বিভিন্ন জেলায় গঠিত 15টি অর্থপেডিক ক্লাবের সদস্যরা 14টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত রাজ্যজুড়ে 1001 জন অস্থি শল্য চিকিৎসকেরা মিলে এই সপ্তাহের প্রতিদিন মূল বিষয় ভাবনার উপর কাজ করছেন । ইতিমধ্যে স্বনামধন্য এক বিদেশি চিকিৎসকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে সপ্তাহের প্রথম দিনেই বিনামূল্যে হাওড়ায় হয়েছে চারটি জটিল অস্ত্রোপচার ৷ প্রতিদিনই একযোগে হয়ে চলেছে বেসিক লাইভ সাপোর্ট দেওয়ার কাজ ।

প্রতিনিয়ত যাঁরা রাস্তায় থাকেন সাধারণ মানুষকে সহযোগিতা করতে সেই পুলিশ কর্মীদের দেওয়া হয়েছে প্রশিক্ষণ । বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির হচ্ছে বিভিন্ন জেলায় । মালদায় 30 জন শিশুর চক্রপদ চিকিৎসার জন্য বিশেষ ধরনের জুতো সরবরাহ করা হয় । অস্থি ও অস্থি সন্ধি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রচারের জন্য আগামী 7 অগস্ট অর্থাৎ এই কর্মসূচির শেষ দিনে হাওড়ায় হবে 'ওয়াকাথন' ।

কীভাবে তিন মিনিটেই বাঁচবে জীবন ? পরামর্শ চিকিৎসকের

এছাড়াও সব জায়গায় সেমিনার, বক্তৃতা নতুন চিকিৎসকদের হাতে কলমে শেখানোর পাঠ, সবই চলছে এই সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচিতে । ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থপেডিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি চিকিৎসক চন্দন পাঠক বলেন, "আমরা দেখেছি অচেনা কেউ আচমকা অসুস্থ হয়ে যাবার পর পুলিশের ভয় কেউ এগিয়ে যায় না । জোর করে ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার্সদেরও শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছি । কীভাবে একটা মানুষকে পরীক্ষা করে তখনই হাসপাতালে নিয়ে আসা যায় তা বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে । একটা পুতুলকে এখানে আমরা মডেল হিসেবে ব্যবহার করছি এবং তার মাধ্যমেই আমরা এই ব্যবস্থাপনা দেখাচ্ছি সবাইকে ৷ কীভাবে তার পালস রেট বা অন্যান্য যে আবশ্যিক বিষয়গুলো সবার প্রথম দেখতে হয় এবং পরীক্ষা করা যায় সে সবই এই এক সপ্তাহ ধরে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে ।"

