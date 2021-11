কলকাতা, 25 নভেম্বর : আজ ত্রিপুরায় পৌর নির্বাচন ৷ তৃণমূল-বিজেপি ধুন্ধুমার যুদ্ধ শুরু হয়েছে সকাল থেকে ৷ ভোট শুরু হতেই আগরতলায় তৃণমূল এজেন্টদের উপর হামলা চালানোর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ অন্যদিকে কলকাতায় পৌর ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন । বৃহস্পতিবার সকাল 10টায় বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আগামী 19 ডিসেম্বর হতে চলেছে কলকাতা পৌর ভোট (Kolkata Municipal Coporation Election to be held on 19th December) ।

এই দু'টি বিষয়ে জানতে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি যোগাযোগ করেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের (TMC Spokesperson Kunal Ghosh) সঙ্গে ৷ ত্রিপুরা নির্বাচনে হিংসাত্মক ঘটনা নিয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, "ত্রিপুরা নিয়ে বেলা দু‘টোর আগে একটি শব্দও বলব না ৷"

কলকাতা পৌরভোটের দিন ঘোষণা নিয়ে অবশ্য তিনি অনেক কথাই বলেছেন, এমনকি বিরোধীদের কটূক্তি করেন ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র বলেন, "ভোট হওয়ার কথা ভোট হচ্ছে, ভোট হবে ৷ বিরোধীরা ন্যাকাষষ্ঠী ৷ বিধানসভার সময় আমরা যখন বলেছিলাম কোভিড পরিস্থিতি চলছে ৷ তাই ওটা যত কম দিন ধরে হয়, ভাল ৷ একদিনে হলে আরও ভাল ৷ শেষ 3 দফা না করে একদিনে করা হোক ৷ তখন তারা আট দফায় ভোট চেয়েছিল ৷ আর এখন তাদের দফায় দফায় দরকার ৷ এখন ওদের একদিনে চাই ৷"

রাজ্যপালকে (West Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) একজন 'নিকৃষ্ট শ্রেণির বিজেপি ক্যাডার' বলে উল্লেখ করে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল জানান, রাজ্যপাল বুঝতে পারছেন বিজেপিটা ভেসে যাচ্ছে ৷ সম্প্রতি রাজ্য বিজেপির অন্তর্কলহের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "চার রকম টুকরো হয়ে গৃহযুদ্ধ চলছে ৷ এখানকার নেতারা রিজেক্টেড নেতা ৷ সেই জন্য দিল্লি বলছে আপনি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখে দিন ৷ দল সামলাতে পারছে না ৷ আর এই ক্যাডার হচ্ছে বিএসএফ আর অন্য বাহিনীগুলো আর নেতা হচ্ছেন জগদীপ ধনকড় ৷ প্যারালাল বিজেপি ৷"

