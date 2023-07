কলকাতা, 9 জুলাই: সোশাল মিডিয়ায় এই মুহূর্তে একটি গান খুব প্রচলিত । বলা যেতে পারে জনপ্রিয়ও । এবার বাংলাদেশের সেই গানের কথা দিয়েই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে বিঁধলেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ । রবিবার এক টুইটে একাধিক বিষয়ের অবতারণা করে শুভেন্দু অধিকারীর উদ্দেশ্যে একাধিক প্রশ্নবাণ ছুড়ে দিয়েছেন ।

এমনিতে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সম্পর্কে বলতে গিয়ে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষকে একাধিক সময়ে নানা কটাক্ষ করতে শোনা গিয়েছে । 'দলবদলু', 'গদ্দার' থেকে শুরু করে 'লোডশেডিংয়ে জেতা বিরোধী দলনেতা' নানা বিশেষণ তিনি দিয়েছেন তাঁকে । তবে এদিন টুইট বার্তায় আরও একধাপ এগিয়ে মজার ছলেই কুণাল শুভেন্দুর কাছে জানতে চাইলেন 'তোমার কুন কুন জায়গায় ব্যথা গো...' ৷

এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক ঠিক কী লিখেছেন কুণাল

এদিনের টুইটবার্তায় তিনি লিখেছেন,"ওওওও শুভেন্দু, সোনারপুরে দাঁড়িয়ে সেদিন বললে, 'নেতাজির জন্মভূমি সোনারপুর ৷' নন্দীগ্রামে রেগে গাড়ির জানলা দিয়ে নামতে যাচ্ছিলে । কাল বললে, 'who is you?' তোমার কুন কুন জাগায় ব্যথা গো? এখনই ইতিহাস, ইংরেজির টিউটর রাখো । রক্তচাপের ওষুধ খাও। আর অবশ্যই মনোবিদ দেখাও ।" উল্লেখ্য, শনিবার সন্ধ্যায় রাজ্য নির্বাচন কমিশনে যান শুভেন্দু ৷ কিন্তু কমিশনারের দফতরে ভিতর থেকে তালা দেওয়া দেখে তিনি এককর্মীর উদ্দেশ্যে বলেন, 'হু ইস ইউ' ৷ এই নিয়েই শুভেন্দুকে বিঁধেছেন কুণাল ৷

প্রসঙ্গত, শনিবার তৃণমূল কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করার সময় একইভাবে শুভেন্দু অধিকারী সম্পর্কে বলতে গিয়ে কুণাল ঘোষ জানিয়েছিলেন, রাজ্যের বিরোধী দলনেতার চোখ-মুখের অবস্থা ভালো নয় । দেখে মনে হচ্ছে মানসিক অবসাদে আছেন তিনি । শনিবারের পর রবিবার ও কুণাল ঘোষের বক্তব্যে একই ধরনের কটাক্ষ শোনা গিয়েছে । এক্ষেত্রেও তিনি রাজ্যের বিরোধীদল নেতাকে মনোবিদ দেখানোর পরামর্শ দিয়েছেন । এখন দেখার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা এই কটাক্ষের পালটা কোনও জবাব দেন কি না ৷