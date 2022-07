কলকাতা, 7 জুলাই: রাজ্যে খুলে গিয়েছে স্কুল ৷ ফিরেছে আবার সেই চেনা ছবি । স্কুলের সামনে অভিভাবকদের ভিড় । ইউনিফর্ম পড়ে কচিকাচা ও বড়রা চলেছে স্কুলে । তবে এর সঙ্গেই ফিরেছে স্কুল শুরু আর ছুটির সময় রাস্তায় চরম যানজটের ছবি ৷

শহরের যেসব রাস্তায় একাধিক স্কুল রয়েছে সেই রাস্তায় ট্রাফিক সামাল দিতে গিয়ে একেবারে হিমশিম খেতে হচ্ছে ট্রাফিক পুলিশকে । করোনা পর থেকেই বহু অভিভাবক স্কুল বাস বা স্কুলের পুলকারে বাচ্চাদের পাঠাতে কিছুটা ভয় পাচ্ছেন । তাই ব্যক্তিগত গাড়ি বা ট্যাক্সিতে করেই স্কুল যাচ্ছে পড়ুয়ারা । এর ফলে রাস্তায় সার দিয়ে ট্রাফিকে আটকে থাকছে একাধিক গাড়ি ৷ ওদিকে ঘড়িতে স্কুলে ঢোকার সময় প্রায় ছুঁইছুঁই । অগত্যা অভিভাবকরা বাচ্চাকে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে স্কুলের দিকে হাঁটতে থাকছেন । ট্রাফিক পুলিশকে সাহায্য করার জন্য বেশ কয়েকটি স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্ররাও স্কুলের সামনে ভিড় সামাল দিচ্ছে ।



এটি শুধু একদিনের ঘটনা নয় । স্কুল খোলা থাকলে প্রতিদিনই থাকছে মারাত্মক এই যানজট । এর ফলে ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী বাকি মানুষদেরও পোহাতে হচ্ছে সীমাহীন কষ্ট । তাই এহেন পরিস্থিতিকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনতে এবার কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ এবং পরিবহণ দফতরের তরফে বেশ কয়েকটি স্কুলের সামনে পোস্টার লাগানো শুরু করেছে । পোস্টারে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হয়েছে তাঁরা যেন ব্যক্তিগত গাড়ি না-এনে পুলকারে বাচ্চাদের স্কুলে পাঠান (kolkata traffic police posters in front of schools to use pool car)।

যাতে এই পোস্টারে চট করে নজর পড়ে তাই বেশ আকর্ষণীয় করে লেখা হয়েছে কিছু স্লোগান যেমন Pool is Cool, Use car Pool, Car Pool Save Fuel, It's Cool Use Car Pool ।



এই বিষয়ে কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের দায়িত্বে থাকা এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন,"আমরা অনেকদিন ধরেই এই কাজ করে আসছি । পাশাপাশি শহরের 25টি ট্রাফিকের ওসিকে বলা হয়েছে স্কুল শুরু ও ছুটির সময় তাঁরা নিজেরা যেন রাস্তায় ট্রাফিক সামলানোর কাজে থাকেন । পাশাপাশি সার্জেন্টরাও থাকেন । যতটা সম্ভব স্কুল শুরু এবং ছুটির সময় ট্রাফিক ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করা হয় । রাস্তায় পুলিশ থাকলে মানুষের মনোবল ও আস্থা বেড়ে যায় । সেই ব্যবস্থাই চলছে লালবাজারের তরফে ।"



পুলকার ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুদীপ দত্ত বলেন, "ট্রাফিক পুলিশের তরফে এই পদক্ষেপকে আমরা স্বাগত জানাই । অনেক আগে থেকেই এই সমস্যার কথা আমরা জানিয়েছিলাম । নিজ নিজ গাড়িতে না এসে বেশ কয়েকটি বাচ্চাকে যদি একটি গাড়িতে স্কুলে নিয়ে আসা যায় সেক্ষেত্রে যেমন যানজট কমবে, খরচা কমবে এবং দূষণও অনেকটাই কমে যাবে ।"

