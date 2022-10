কলকাতা, 20 অক্টোবর: এবার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দর বা কলকাতা বন্দরে (Kolkata Port Trust) জাহাজ ঢোকা বেরোনোর সুবিধার জন্য একটি জেটি তৈরি করার কথা জানালেন নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান (New Chairman) পিএল হরনাদ । কলকাতা বন্দরকে সবদিক থেকে আন্তর্জাতিক মানের করে তুলতে চায় কর্তৃপক্ষ । তাই শুধুমাত্র বন্দরের প্রসার করলেই চলবে না বলে জানায় তারা ৷ জোর দিতে হবে অনেক বেশি সংখ্যক কার্গো জাহাজ যাতে কলকাতা বন্দর ব্যবহার করতে পারে সেই দিকে (Kolkata Port plans to build a terminal at Khidirpur) ।

বর্তমানে লকগেটের জন্য জাহাজ প্রবেশ এবং বেরোবার ক্ষেত্রে অনেকটা সময় লেগে যায় । কারণ নির্দিষ্ট সময় লকগেট খোলা এবং বন্ধের জন্য প্রতিটি জাহাজকে প্রায় দু'ঘণ্টার উপর অপেক্ষা করতে হয় । তাই যাতে নির্বিঘ্নে জাহাজ প্রবেশ করতে এবং বেরোতে পারে তাই খিদিরপুরে একটি আন্তর্জাতিক মানের জেটি নির্মাণ করার কথা ভাবছে বন্দর কর্তৃপক্ষ । পিএল হরনাদ বলেন, "দ্রুত এই কাজ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে । পরিবেশগত এবং প্রয়োজনীয় বাকি ছাড়পত্র এসে গিয়েছে ।"

জাহাজ ঢোকা ও বেরোবার জন্য জোয়ার ভাটার উপর নির্ভর করতে হয় । সারাদিনে দু'বার জোয়ার আসে, একবার দিনে এবং আর একবার রাতে । বর্তমানে জাহাজ প্রবেশ করে দিনের বেলায় জোয়ারের সময় । স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে যেমন সময় নষ্ট হয় তেমনই আর্থিক ক্ষতিও হয় । তাই যাতে রাতে জোয়ারের সময়ও বন্দরে জাহাজ প্রবেশ করতে পারে, সেই লক্ষে কাজ করা হচ্ছে । চেয়ারম্যান বলেন, "সব কাজ ঠিকঠাক এগোলে 2023 সালের ডিসেম্বর মাসেই এই পরিষেবা শুরু হয়ে যাবে । এর ফলে কলকাতা বন্দর আর্থিকভাবেও অনেকটাই এগিয়ে যাবে ।"

জাহাজ ঢোকা ও বেরোনোর সুবিধার্থে খিদিরপুরে টার্মিনাল তৈরির পরিকল্পনা

আরও পড়ুন: শুধু মেট্রো নয়, গঙ্গার নিচ দিয়ে পণ্যবাহী গাড়িও ছুটবে ! শুরু হল সমীক্ষা

কর্তৃপক্ষের তরফে আরও জানানো হয়, কলকাতা ও হলদিয়া বন্দর মিলিয়ে বর্তমানে 750 কোটি টাকা বিনিয়োগে তিনটি প্রকল্পের কাজ চলছে ৷ যেগুলি দ্রুত শেষ করার লক্ষ রয়েছে । কলকাতায় হুগলি নদীর নীচে সুড়ঙ্গ নির্মাণের কাজও চলছে পুরোদমে । এই সুড়ঙ্গটি কোনা এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করবে ।