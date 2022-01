কলকাতা, 9 জানুয়ারি : করোনায় গ্রাস করেছে রাজ্যের অধিকাংশ এলাকাকেই । আক্রান্তের তালিকায় পিছিয়ে নেই পুলিশ আধিকারিকরাও । কলকাতা পুলিশের বেশ কয়েকটি থানার বাইরে রীতিমতো ব্যারিকেড করে দেওয়া হচ্ছে । একাধিক পুলিশ আধিকারিকও করোনায় আক্রান্ত হয়ে বাড়িতে আইসোলেশনে চলে গিয়েছেন । সেক্ষেত্রে তদন্তে বা প্রয়োজনে থানায় অভিযোগ জানাতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তার জন্য অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করল লালবাজার । এবার ফোনেই জানানো যাবে অভিযোগ ৷ লালবাজার থেকে শহরের প্রতিটি থানায় দেওয়া হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড ফোন । তাতে হোয়াটসঅ্যাপও করা যাবে বলে জানা গিয়েছে (KP starts Mobile numbers in each PS to file complain) ।

সেন্ট্রাল ডিভিশনে অভিযোগ জানানোর নম্বর



জানা গিয়েছে, কলকাতা পুলিশের একাধিক ডিভিশনের এবং থানার আলাদা আলাদা নম্বর দেওয়া হয়েছে । এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে কেউ কোনও অভিযোগ জানাতে চাইলে আর থানায় যেতে হবে না । করোনা পরিস্থিতিতে বাড়ি থেকেই মানুষ সংশ্লিষ্ট থানার ওই বিশেষ ফোন নম্বরে ফোন করে অথবা হোয়াটসঅ্যাপ করে অভিযোগ জানাতে পারেন ।

নর্থ ডিভিশনে অভিযোগ জানানোর নম্বর



বন্দর এলাকায় অভিযোগ জানানোর নম্বর



ইস্ট ডিভিশনে অভিযোগ জানানোর নম্বর



লালবাজার সূত্রের খবর, অভিযোগ পেয়ে পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে । আর এলাকার বাসিন্দাদের এই নম্বরগুলি জানাতে লালবাজার থেকে প্রতিটি থানায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, থানার তরফে যেন এই নম্বরগুলি এলাকার বাসিন্দাদের জানিয়ে দেওয়া হয় । কলকাতা পুলিশ প্রতিটি থানায় হোয়াটসঅ্যাপ সুবিধা-সহ মোবাইল ফোন পরিষেবা চালু করেছে । শহরবাসী প্রয়োজনে এই নম্বরগুলির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট থানার সঙ্গে সহজে যোগাযোগ করতে এবং হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন ।

সাউথ সাবারবান ডিভিশন এলাকায় অভিযোগ জানানোর নম্বর



সাউথ ওয়েস্ট ডিভিশন এলাকায় অভিযোগ জানানোর নম্বর

সাউথ ইস্ট ডিভিশন এলাকায় অভিযোগ জানানোর নম্বর



নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের আইনশৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকা এক আধিকারিক জানান, কলকাতা পুলিশ প্রতিটি থানায় হোয়াটসঅ্যাপ সুবিধা-সহ মোবাইল ফোন পরিষেবা চালু করছে । এতে কোভিড প্রটোকল মেনেই কাজ করা যাবে । পাশাপাশি থানায় ভিড় এড়ানো সম্ভব হবে । পাশাপাশি অভিযোগও দায়ের হবে । শহরবাসী প্রয়োজনে এই নম্বরগুলির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট থানার সঙ্গে সহজে যোগাযোগ করতে এবং হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন ।

সাউথ ডিভিশনে অভিযোগের নম্বর



