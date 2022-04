কলকাতা, 18 এপ্রিল : লেক গার্ডেন্সের সাংসদ সৌগত রায়ের বাড়ির সামনে সিন্ডিকেট দৌরাত্ম্যের ঘটনায় পুলিশের হাতে এখনও পর্যন্ত ছ’জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (Syndicate Clash in front of TMC MP Saugata Roy House) । এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের ডিসি(সাউথ-ইস্ট) সুদীপ সরকার জানান, ঘটনায় ধরপাকড় চলছে । তদন্তের স্বার্থে এখনও পর্যন্ত কারও নাম সামনে আনা হচ্ছে না (Six persons arrested in this case)।

প্রসঙ্গত, গতকাল রাতে গোটা ঘটনার সূত্রপাত । সাংসদ সৌগত রায়ের লেক গার্ডেন্সের বাড়ির ঠিক সামনে একটি বাড়ি রয়েছে । সেই বাড়িটি ভাঙার কাজ চলছিল । এলাকার দুই যুবক যারা নিজেদের শাসকদলের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচয় দিয়ে ওই এলাকায় বহুদিন ধরেই সিন্ডিকেট চালাচ্ছিল । অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট বাড়ি ভাঙার বরাত কার মিস্ত্রিরা পাবে ? এই নিয়ে এলাকার দুই সিন্ডিকেট দলের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয় । আজ সকালে তা চরম আকার ধারণ করে ।

ঘটনাস্থলে আসে কলকাতা পুলিশের গুন্ডা দমন শাখার গোয়েন্দারা । রাস্তা এবং ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজকে হাতিয়ার করে বেশ কয়েকজনকে চিহ্নিত করে গ্রেফতার করেন তাঁরা । তাঁদেরকে ইতিমধ্যেই লেক থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর । ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন গোয়েন্দারা । এই ঘটনায় আর কারা কারা যুক্ত রয়েছে তাও জানার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ।

