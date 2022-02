কলকাতা, 12 ফেব্রুয়ারি : রাজ্য বিজেপির তরফে বিধাননগরে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়নের দাবি উঠলেও শেষমেশ রাজ্য পুলিশের দায়িত্বেই হচ্ছে পৌরভোট ৷ এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন । বিধাননগরের পৌরভোটকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তাই বাড়ানো হয়েছে পুলিশের সংখ্যা । নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে বিধাননগর পৌরনিগম (Kolkata Police and CCTV Surveillance in Four Municipal Corporation Elections 2022) । বিধাননগরের সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন এডিজি, এসটিএফ, সিআইডি জ্ঞানবন্ত সিং। তাঁকে সাহায্য করবেন আইজি সিআইডি আনন্দ কুমার ও বিধাননগরের সিপি সুপ্রতিম সরকার । অন্যদিকে শিলিগুড়িতে থাকছেন ডিপি সিং, চন্দননগরে সুনীল চৌধুরী এবং আসানসোলে থাকবেন সঞ্জয় সিং।

চারটি পৌরনিগমে বুথের সংখ্যা:

বিধাননগর - 523

চন্দননগর - 176

আসানসোল - 1182

শিলিগুড়ি - 502



ভোটগ্রহণ কেন্দ্র:

বিধাননগর - 209

চন্দননগর - 62

আসানসোল - 509

শিলিগুড়ি - 150



ইভিএম-এর সংখ্যা:

বিধাননগর - 740

চন্দননগর - 261

আসানসোল - 1664

শিলিগুড়ি - 705



ভোটারের সংখ্যা:

বিধাননগর - 4 লক্ষ 46 হাজার 740

চন্দননগর - 1 লক্ষ 44 হাজার 839

আসানসোল - 9 লক্ষ 42 হাজার 90

শিলিগুড়ি - 4 লক্ষ 2 হাজার 895

প্রতিটি পৌরনিগমে চারজন সাধারণ পর্যবেক্ষক ও একজন বিশেষ পর্যবেক্ষক মোতায়ন থাকবেন ।

গতকাল পর্যন্ত রাজ্য নির্বাচন কমিশনে যত সংখ্যক এফআইআর জমা পড়েছে, তার সংখ্যা:

বিধাননগর - 137

চন্দননগর - 32

আসানসোল - 324

শিলিগুড়ি - 139



এছাড়া বিভিন্ন ছোটখাটো ঘটনা ও গণ্ডগোলে যাঁরা আহত হয়েছেন :

বিধাননগর: 10

আসানসোল: 2

শিলিগুড়ি: 5



জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতারির সংখ্যা:

বিধাননগর: 91

চন্দননগর: 36

আসানসোল: 500

শিলিগুড়ি: 450

নির্বাচনকে ঘিরে সকাল 10টা থেকে থাকছে হেল্পলাইন । হেল্পলাইন নম্বর- 033-22900040/41 ৷

নির্বাচনে 2 হাজার 78টি বুথকে স্পর্শকাতর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে । তবে কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না রাজ্য কমিশন, তাই প্রত্যেকটি বুথে থাকবে সিসিটিভি-র নজরদারি ।

