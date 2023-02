কলকাতা, 28 ফেব্রুয়ারি: স্যাটেলাইট হেলথ সেন্টার গড়তে জমি চেয়ে আবাসন দফতরকে চিঠি দিল কলকাতা পৌরনিগম ৷ বিপুল জনসংখ্যার এই মহানগরে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর হাল ফেরাতে তৎপর হয়েছে পৌরপ্রশাসন ৷ 144টি ওয়ার্ডের প্রতিটিতে তৈরি হচ্ছে স্যাটেলাইট হেলথ সেন্টার ৷ আর তা তৈরিতে মূল বাধা জমির অভাব ৷ তাই কলকাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন সরকারি আবাসনের অব্যবহৃত জমি চেয়ে রাজ্যের আবাসন দফতরের কাছে চিঠি দিল কলকাতা পৌরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগ (Kolkata Municipal Corporation to build Satellite Health centre in every ward of Kolkata) ৷

এই স্যাটেলাইট হেলথ সেন্টার দু'ধাপে হবে ৷ প্রথম ধাপে হবে 59টি এবং পরের ধাপে 48টি ৷ কলকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ডে 28টি স্যাটেলাইট হেলথ সেন্টারের কাজ চলছে ৷ এর মধ্যে সবেমাত্র দু'টি সেন্টারের সূচনা হয়েছে ৷ বাকিগুলো করতে আর্থিক সহায়তা ধাপে ধাপে মিললেও চিন্তার কারণ জায়গা ৷ সব ওয়ার্ডে হেলথ সেন্টার তৈরির মতো স্থান কলকাতা পৌরনিগমের কাছে নেই ৷ এমনকী কেনার মতো অর্থও নেই ৷ তাই পৌর স্বাস্থ্যকর্তারা বিকল্প উপায় ভেবে বার করেছেন ৷

আরও পড়ুন: Agitation for DA: মেয়রের হুঁশিয়ারি মানতে নারাজ, 9 মার্চ ধর্মঘটে সামিল হবেন বাম পৌরকর্মীরা

পৌরনিগম সূত্রে খবর, বেশ কিছু আবাসনে পড়ে থাকা হরিণঘাটা বা মাদার ডেয়ারি ডিপো নজরে এসেছে প্রশাসনের ৷ অনেক জায়গায় ঝোপঝাড় হয়ে আছে ৷ তাই ছোট অংশ অর্থাৎ এক কাঠার কিছু বেশি জমি পেলেই হবে ৷ প্রাথমিক আলোচনার পর এই বিষয়টি আবাসন দফতরকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ ৷ চিঠিতে 54টি জায়গার তালিকা দেওয়া হয়েছে ৷

এই প্রসঙ্গে পৌরনিগমের স্বাস্থ্য কর্তারা জানাচ্ছেন, এই হরিণঘাটা বা মাদার ডেয়ারির দুধের ডিপোয় প্রচুর জমি পড়ে আছে ৷ সেখানে যদি এই স্যাটেলাইট সেন্টার হয়, তাহলে আবাসনের লাগোয়া সব এলাকার নাগরিকেরা উপকৃত হবেন ৷ বেলগাছিয়া ও ছেটলায় একটি করে এই স্যাটেলাইট সেন্টার হয়েছে ৷ উল্লেখ্য, কেন্দ্রের বোঝাপড়া অনুসারে প্রতি 15 হাজার জনসংখ্যা পিছু একটি করে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বানাতে হবে ৷ ফলে কলকাতার জনসংখ্যার নিরিখে 144টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র কেন্দ্রের সংখ্যা অনেকটাই কম ৷ তাই আরও 144টি স্যাটেলাইট হেলথ সেন্টার গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পৌরনিগম ৷