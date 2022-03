কলকাতা, 15 মার্চ : শুক্রবার দোল উপলক্ষে কলকাতায় কমছে মেট্রো পরিষেবা (Kolkata Metro Service on the day of Dol Yatra) ৷ মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে শুক্রবার সকালে মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে না ৷ দুপুর আড়াইটে থেকে শুরু হবে মেট্রো চলাচল ৷ ওইদিন, দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষের জন্য দিনের প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে দুপুর আড়াইটের সময় ৷ দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে, দমদম থেকে কবি সুভাষ অভিমুখে, কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে যাওয়ার প্রথম মেট্রোও ওইদিন দুপুর আড়াইটের সময় ছাড়বে ৷ অন্যদিকে, দোলের দিন ইস্ট-ওয়েস্ট মোট্রোর (East West Metro Service) প্রথম পরিষেবা শুরু হবে দুপুর তিনটে থেকে ৷ ফুলবাগান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ ও সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে ফুলবাগান যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো দুপুর 3টের সময় ছাড়বে ৷

কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, দোলের দিন দক্ষিণেশ্বর ও কবি সুভাষ রুটে মোট 58টি মেট্রো চলবে (29টি আপ ও 29টি ডাউন) ৷ অন্যদিকে ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর ক্ষেত্রে সারাদিনে চলবে 20টি মেট্রো । মেট্রো রেল কতৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, করোনা পরিস্থিতির পর থেকেই অত্যাধিক ভিড় এড়াতে ছুটির দিনগুলিতে মেট্রো পরিষেবা কম রাখা হয় । দোলের দিনও সেই নিয়ম মেনেই মেট্রো চলবে ৷

আরও পড়ুন : হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটবটে মিলছে না স্লট, জন্ম-মৃত্যুর সার্টিফিকেট পেতে নাজেহাল নাগরিক

দোলের দিন দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ যাওয়ার শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 9.18 মিনিটে ৷ দমদম থেকে কবি সুভাষ ও কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার দিনের শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত সাড়ে নটায় ৷ ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো পরিষেবার ক্ষেত্রে, শুক্রবার ফুলবাগান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ ও সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে ফুলবাগান যাওয়ার শেষ মেট্রো ছাড়বে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় ৷

পাশাপাশি, শনিবার অর্থাৎ 19 মার্চ হোলির দিন নর্থ সাউথ করিডোর চলবে 208টি মেট্রো (104টি আপ ও 104টি ডাউন) ৷ ওই দিন, দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ যাওয়ার প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল 7টার সময় ৷ দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর , কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর, দমদম থেকে কবি সুভাষ যাওয়ার প্রথম মেট্রোও পাওয়া যাবে সকাল সাতটায় ৷ অন্যদিকে ওইদিন, দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ যাওয়ার শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত 9.18মিনিটে ৷ দমদম থেকে কবি সুভাষ ও কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার শেষ মেট্রো পাওয়া ভাবে রাত 9.30 মিনিটে ৷