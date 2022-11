কলকাতা, 24 নভেম্বর: প্রায় 12 বছর বিভিন্ন কারণে দীর্ঘায়িত হয়েছে হয়েছে জোকা থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত পার্পেল লাইনে মেট্রোর কাজ। অবশেষে মিলেছে কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি (সিআরএসে) এর অনুমতি পত্র। তবে আপাতত এই অংশে মেট্রো চলবে জোকা থেকে তারাতলা পর্যন্ত। সবমিলিয়ে যাত্রী পরিষেবার জন্য প্রস্তুত পার্পেল লাইন। এবার এসে পৌঁছল কোচও। জানা গিয়েছে আগামী মাসেই শুরু হতে পারে যাত্রী পরিষেবা (Metro authority is planning to start service from next month)।



জোকা-তারাতলা মেট্রোর জন্য এসেছে মেধা সিরিজের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত রেক। কোচগুলো আলাদা আলাদা করে এসেছে। এবার এই সবকটি কোচকে একটির সঙ্গে আরেকটিকে যুক্ত করা হবে। এই কোচগুলো নোয়াপাড়া কারসেড থেকে জোকা ডিপোতে নিয়ে আসা হয়েছে। জোকা ডিপোতেই যুক্ত করার কাজ হবে। আপাতত দুটি অত্যাধুনিক শীততাপ রেক পরিষেবার জন্য নামানো হবে। আগামী বেশ কিছুদিন চলবে যুক্ত করার এই কাজ। এরপর শুরু হবে ট্রায়াল রান । স্পিড ট্রায়াল করেও দেখা হবে।

জোকা তারাতলা মেট্রোতে এল অত্যাধুনিক মেধা রেক

গত 10 নভেম্বর কমিশনার মহম্মদ লতিফ খান ও বাকি আধিকারিকরা জোকা থেকে তারাতলা পর্যন্ত পথ পরিদর্শন করেন। জোকা, শখের বাজার, বেহালা বাজার ও তারাতলা স্টেশনেরও বিশেষ পরীক্ষা করা হয়। যাত্রী সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নির্দিষ্ট গতিতেই চলবে ট্রেন (Commissioner of railway safety inspected the purple line on 10th November) ।

প্রসঙ্গত, এই রুটে গত 12 বছরে ধরে মেট্রোর কাজ চলছে। জমি জটের কারণে কিছুটা দীর্ঘায়িত হয় কাজ। দুটি পুরনো নন এসি রেক ব্যাবহার করে নিয়মিত চলছে মহড়া দৌড়। এই অংশের নির্মাণকারী সংস্থা হল রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড (আরভিএনএল)। প্রাথমিকভাবে ওয়ান ট্রেন অনলি সিস্টেম মাধ্যমে একটি করে ট্রেন চালানো হবে । সিবিসিটিসি ব্যবস্থাপনা (communication based train control) পুরোপুরি ভাবে প্রস্তুত না-হওয়া পর্যন্ত একটি করেই ট্রেন চলবে।