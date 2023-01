কলকাতা, 12 জানুয়ারি: মেলা-খেলার আনন্দ, চাকুরিপ্রার্থীদের ক্ষোভ-আন্দোলন মিলিয়ে মাতঙ্গিনী মূর্তি থেকে বাবুঘাট পর্যন্ত একটা জগাখিচুড়ি পরিবেশ। ইডেনে ছ'বছর পর আন্তর্জাতিক ওডিআই ম্যাচ, প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা (Eden Gardens hosted ODI international after six years)। ধারেভারে কিংবা সাম্প্রতিক ফর্মের বিচারে ম্যাচটা এতটাই সাদামাটা যে ক্রিকেটীয় উত্তাপ তৈরি করতে পারেনি। তবুও ইডেনে দর্শকাসন পূর্ণ কারণ, ভারতীয় ব্যাটারদের গুয়াহাটিতে প্রথম ওডিআই ম্যাচে মারকাটারি পারফরম্যান্স। বিরাট কোহলির সেঞ্চুরি, রোহিত শর্মা-শুভমন গিলের অর্ধশতরান; সবমিলিয়ে বৃহস্পতির দুপুরে কলকাতার সব রাস্তা ইডেনমুখী। আর তাতেই ময়দানের পরিবেশটা জগাখিচুড়ি (Kolkata Maidan Atmosphere as India face Sri Lanka at Eden) ৷

ময়দান চত্বরে গঙ্গাসাগরগামী পুণ্যার্থীর দল কালোবাজারে টিকিট কেটে ইডেনে ঢুকে পড়ছেন। অনেকটা মেলা আর ক্রিকেট পুণ্যি একযোগ করে বাড়ি ফেরার মত আর কি ! সাম্প্রতিক অতীতে ইডেনে যত ক্রিকেট হয়েছে তাতে সমাজের হুজ হু'রা অনুপস্থিত এমন হয়নি। লক্ষীবারের ইডেনে সেটাই হল। মেলা-খেলা দ্বৈত যোগে জার্সি বিক্রেতা, ফেট্টি বিক্রেতা, গালে মাখানো রং বিক্রেতাদের বাজার ভালো হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হল কই। গালে কপালে তেরঙা রং লাগানোর রেট 60 টাকা, পতাকা 40 টাকা, ফেট্টি 10 টাকা, কোহলি-রোহিতদের নাম লেখা গেঞ্জির দাম দেড়শো টাকা। তা কিনতে মানুষের আগ্রহ তুঙ্গে বলা যাবে না। তাই লক্ষ্মীলাভের আশায় পসরা নিয়ে বসা মানুষদের মুখে হাসি নেই। এমনকী কালোবাজারিতে টিকিটের দামও সেভাবে ওঠেনি। ফলে ময়দানের বটতলায় কালোবাজারিদের মুখ ব্যাজার। এরই মধ্যে রটে যায় ভারতীয় দলের কোচ রাহুল দ্রাবিড় অসুস্থ।

ইডেন গার্ডেন্স

50তম জন্মদিনে রক্তচাপ বৃদ্ধিজনিত অসুস্থতা ভোগালেও দলের সঙ্গে এদিন মাঠে হাজির হলেন 'দ্য ওয়াল'। দাসুন শানাকাদের খেলা দেখতে শ্রীলঙ্কার 'সুপার ফ্যান' গায়ান সেনানায়েকে, পুদুদু কালুমরা উপস্থিত ইডেনে। হাতে শ্রীলঙ্কার পতাকা। আর্থিক মন্দা কাটিয়ে বর্তমানে দ্বীপরাষ্ট্রের ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য ভারতের কাছে কৃতজ্ঞ তাঁরা। দেশের অবস্থার উন্নতির জন্য তারা ভারতীয়দের তাঁদের দেশে ভ্রমণের জন্য আমন্ত্রন জানালেন। ইডেনে এর আগেও এসেছেন, তবে 1996-এর স্মৃতিটাই সবচেয়ে সুখকর বলে জানালেন। শ্রীলঙ্কার দলের ম্যানেজারের দেওয়া টিকিটে মাঠে ঢোকার ব্যবস্থা হয়েছে দু'জনের ৷ কথামতোই ঘণ্টা বাজিয়ে খেলার সূচনা করলেন কুমার সঙ্গাকারা ৷

ইডেনে বেল বাজিয়ে খেলার সূচনা করলেন সঙ্গাকারা

আরও পড়ুন: জ্বলে উঠলেন কুলদীপ, ইডেনে সিরিজ পকেটে পুরতে ভারতের দরকার 216

বিস্ময় প্রতিভা শেখ সাহিলকে মনে আছে ? যাকে দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন সচিন তেন্ডুলকর স্বয়ং। বৃহস্পতিবার বাবার সঙ্গে ইডেনে উপস্থিত ক্ষুদে সাহিলও ৷ আবদার বিরাট কোহলির ব্যাটিং দেখবে​। শীতের দুপুরে ক্রিকেট উৎসবের এই রং-বেরঙের ছবির পাশে মাতঙ্গিনী মূর্তির পাদদেশে চাকরির দাবিতে আন্দোলনরত যুবাদের আওয়াজ হারিয়ে গেল কোথায়। ক্ষোভ-বিক্ষোভ, মেলা-খেলা মিলিয়ে বেলাশেষের পৌষে গঙ্গার তীরে সুখ-দুঃখের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ৷