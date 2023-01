কলকাতা,21 জানুয়ারি: শনিবার বিকেলে আইএসএফ (ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট) কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলা চত্বর ৷ এই অশান্তির ঘটনায় যুক্ত থাকা ও পুলিশের উপর আক্রমণ করার অভিযোগে 17 জন আইএসএফ নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (clash between police and ISF in Kolkata) ৷ গ্রেফতার করা হয়েছে আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীকেও ৷ ধৃতদের বিরুদ্ধে সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, পুলিশকে মারধর করার অভিযোগ রুজু করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল (Kolkata CP Vineet Goyal) ।

এদিন এক সাংবাদিক বৈঠকে কলকাতার পুলিশ কমিশনার জানান, এদিনের খণ্ডযুদ্ধে ডিসি পদ মর্যাদার তিন পুলিশ অফিসার-সহ মোট 19 জন পুলিশ কর্মী জখম হয়েছেন । সেই তালিকায় রয়েছেন ডিসি সাউথ, ডিসি সেন্ট্রাল, ডিসি সাউথ 2, বউবাজার থানা ও হেয়ার স্ট্রিট থানার ওসি । এদিনের ঘটনা প্রসঙ্গে বিনীত গোয়েল বলেন, "এদিন একাধিকবার আইএসএফ কর্মীদের কাছে অবরোধ তোলার অনুরোধ করা হয় । কিন্তু তাঁরা শোনেননি । অস্বীকার করেন অবরোধ তুলতে । উলটে এক পুলিশ কর্মীকে আক্রমণ করা হয় । তারপরেই পুলিশ পদক্ষেপ করে ৷ পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট বৃষ্টি করা হয় । পুলিশ লাঠচার্জ করে । টিয়ারগ্যাস ছোড়ে । বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতেই লাঠিচার্জ ও টিয়ারগ্যাস ছোড়া হয় ।"

বিনীত গোয়েল এদিন আরও জানিয়েছেন, হেয়ার স্ট্রিট থানার আউট-পোস্টে ভাঙচুর করে বিক্ষোভকারীরা । একাধিক পুলিশ কর্মীকে মারধর করা হয়েছে । তবে এদিনের ঘটনায় পুলিশ-প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে সিপিআইএমএল (লিবারেশন)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির তরফে । তাদের অভিযোগ, আইএসএফ-এর প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে বিনা প্ররোচনায় পুলিশ ও শাসক দলের তরফে হামলা চালানো হয়েছে । ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানানো হচ্ছে ৷ অবিলম্বে ধৃতদের মুক্তি দিতে হবে ৷