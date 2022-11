কলকাতা,5 নভেম্বর: কলকাতার রাস্তাঘাট জঞ্জাল মুক্ত করাই বড় চ্যালেঞ্জ (The biggest challenge for KMC is to keep Kolkata clean)। দক্ষিণ প্রান্তের রাস্তা হোক বা উত্তরের অলিগলি ডাস্টবিন থাকলেও যথেচ্ছ ভাবে রাস্তায় ছুড়ে ফেলা হয় আবর্জনা ভরতি প্যাকেট। এদিকে বিপুল খরচে চলছে উৎস থেকে জঞ্জাল পৃথকীকরণ প্রকল্প। দেওয়া হয়েছে বাড়ি বাড়ি বালতি। এলাকায় বাঁশি বাজিয়ে বাড়ির দরজায় এসে জঞ্জাল সংগ্রহ করে নিয়ে যান সাফাই কর্মীরা।

এলাকায় ডাস্ট বিন থাকায় জঞ্জাল ফেলার বালতি বা সাফাই কর্মীর আসার কোনও তোয়াক্কা করেন না অধিকাংশ মানুষ। তারা নিজের ইচ্ছে মত বাড়ির বারান্দা বা দরজা থেকে প্ল্যাস্টিক ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দেন। কোটি কোটি খরচে প্রায় 12 হাজার ডাস্টবিন বসিয়েও রাস্তার জঞ্জাল চিত্রের বদল করতে পারেনি পৌরনিগম কর্তৃপক্ষ (KMC had arranged for dustbins in the residential areas of the city)।এই সমস্যায় জেরবার পৌর কর্তৃক্ষ। সিদ্ধান্ত হয়েছে এবার থেকে আবাসিক অঞ্চলে ডাস্টবিন দেওয়া হবে না। পুরনোগুলিও একে একে তুলে নেওয়া হবে। অন্যদিকে যাঁরা রাস্তায় যথেচ্ছ জঞ্জাল ফেলবেন ধরা পড়লে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। করা হবে ভালো অঙ্কের জরিমানা। শুধুমাত্র পৌরনিগমের নির্ধারিত বাণিজ্যিক জোনেই রাস্তার ধারে থাকবে ডাস্টবিন।

মেয়র পরিষদের বৈঠকে শুক্রবার এমনটাই সিদ্ধান্ত হয়েছে। মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদারের (Mayor in Council Debabrata Majumdar) কথায়, "যেখানে রোজ বাড়ি বাড়ি থেকে ময়লা সংগ্রহ করা হয়, সেখানে আমরা আর ডাস্টবিন রাখব না। কারণ, সেই ডাস্টবিনগুলিতে এবং চারিদিকে ময়লা ফেলে সেগুলি এক-একটা ভ্যাট তৈরি হচ্ছে। ফের পরিষ্কার করতে হচ্ছে। এবার কেউ রাস্তাঘাটে ময়লা ফেললে আমরা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেব।"