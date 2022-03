কলকাতা, 15 মার্চ : জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র পেতে সমস্যায় পড়তে হত নাগরিকদের । তার সমাধানে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটবট (8335999111) চালু করা হয়েছিল । এই চ্যাটবটের মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র ছাড়াও একাধিক পরিষেবা পাবেন কলকাতার নাগরিকরা । সেই অনুযায়ী স্লট বুকিং করে আবেদনকারী নির্দিষ্ট দিনে এসে নিয়ে যাবেন শংসাপত্র ৷ কলকাতা পৌরনিগমের তরফে এই নিয়ম চালু হয় । কিন্তু মাথা খুঁড়েও এই সল্ট বুকিং করতে পারছেন না নাগরিকেরা (KMC WhatsApp Chatbot slot booking solution to get Birth and Death Certificate) ।

এই হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটবটে জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্রের জন্য সবচেয়ে বেশি আবেদন আসে । তবে তা ফাঁকা পাওয়া যাচ্ছে না আর স্বভাবতই সমস্যা রয়ে গিয়েছে । আবেদনকারীর চেয়ে স্লটের সংখ্যা অনেক কম ৷ দিনে দিনে এই ব্যবধান বেড়ে চলেছে । তবে, কলকাতা পৌরনিগম সূত্রে আশ্বাস মিলেছে, এই জটিল পরিস্থিতির সমাধানে স্লট সংখ্যা বাড়ানো হবে ৷

গত বছরের শেষ দিকে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটবট মারফত জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র বুকিংয়ের সূচনা হয়েছিল । নির্দিষ্ট পরিষেবা চেয়ে লিখে পাঠালে আপনি কী পরিষেবা নিতে চান, তা ফুটে উঠবে । জন্ম এবং মৃত্যুর শংসাপত্রের অপশনে গিয়ে ক্লিক করলে দেওয়া হয় নির্দিষ্ট স্লট । আবেদনকারী আবেদনের দিন থেকে সাত দিনের মধ্যে যে কোনও দিন সকাল 11টা থেকে 3টের মধ্যে এসে সংগ্রহ করতে পারবে শংসাপত্র ।

সেই মতো আবেদনকারী নিজের সুবিধা অনুযায়ী শংসাপত্র নেওয়ার জন্য টাইম বুকিং করছিলেন । প্রথমে 120টি স্লট দেওয়া হলেও পরে স্লট না-পাওয়ার অভিযোগ আসতে থাকে । স্লটের সংখ্যা বাড়িয়ে 150 করা হলেও সমস্যা মেটেনি । ভোগান্তি কমেনি । এবার প্রতিদিন 200 সংখ্যক স্লট বুক করা যাবে, জানা গিয়েছে পৌরনিগম সূত্রে ।