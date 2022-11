কলকাতা, 1 নভেম্বর: হকার সম্পর্কিত সমীক্ষা শুরু হচ্ছে কলকাতায় (Kolkata Hawkers) ৷ চলতি মাসের 7 তারিখ থেকে শুরু হবে এই সমীক্ষার কাজ । এই সমীক্ষায় তিন জায়গায় পাইলট প্রজেক্ট করা হচ্ছে । মঙ্গলবার টাউন ভেন্ডিং কমিটি, কলকাতা পুলিশ ও বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের সঙ্গে এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন কলকাতা পৌরনিগমের হকার পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার । এদিন বৈঠকে দেবাশিস কুমার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সচিব হরিহর প্রসাদ মণ্ডল, পৌর কমিশনার বিনোদ কুমার, কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (সদর) শুভঙ্কর সিনহা সরকার-সহ বিভিন্ন থানার ওসিরা । ছিলেন হকার সংগ্রাম কমিটির সম্পাদক শক্তিমান ঘোষ-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব (KMC Survey on Hawkers) ।

কলকাতা পৌরনিগম সূত্রে খবর, বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে আগামী 7 নভেম্বর থেকে কলকাতার নিউ মার্কেট, গড়িয়াহাট, হাতিবাগানে শুরু হচ্ছে এই সমীক্ষার কাজ । মূলত তিনটি বিষয় দেখা হবে ব্ল্যাক টপের উপর যেন কোনও হকার না বসেন ৷ দ্বিতীয়ত, হকারদের নির্দিষ্ট করা এক-তৃতীয়াংশ জায়গার বেশি যাতে কেউ না নিয়ে বসে, তৃতীয়ত,হেরিটেজ এলাকায় যাতে হকাররা কি অবস্থায় আছেন, সার্ভে করে এগুলি দেখা হবে (KMC to survey on hawkers in Kolkata) ৷

পৌরনিগমের উদ্যোগে কলকাতায় শুরু হচ্ছে হকারদের নিয়ে সমীক্ষা

সমীক্ষায় থাকবে কলকাতা পুলিশ, কলকাতা পৌরনিগম, টাউন ভেন্দিং কমিটি, ব্যাবসায়ী সমিতিগুলো । এই তিন জায়গায় পাইলট প্রজেক্ট হবে । তারপর কলকাতা জুড়ে হবে এই সমীক্ষা (KMC to survey on hawkers in Kolkata)। মেয়র পরিষদ দেবাশিস কুমার জানিয়েছেন, এই সমীক্ষা চলতি মাসের 20 তারিখের মধ্যেই শেষ করতে হবে । এই রিপোর্ট জমা করার পরে ফের বৈঠকে হবে । হকারদের নির্দিষ্ট তালিকা নেই তবে 2015 সালে একটা তালিকা হয়েছিল সেটাই ভিত্তি করে এগোনো হবে । কলকাতায় 58 হাজার মত হকার আছে সেটা ধরেই এগোনো হচ্ছে । এই প্রসঙ্গে হকার প্রতিনিধি শক্তিমান ঘোষ বলেন, "হকারদের কোনও জায়গা থেকে উচ্ছেদ করার কোনও রাস্তা নেই । পুনর্বাসন দিতে হবে । এক তৃীয়াংশ জায়গায় হকারি হোক । গুরুত্বপর্ণ মোড়গুলিতে হকার থাকবে না ।"