কলকাতা, 25 অগস্ট: জোকা-বিবাদী বাগ মেট্রোর নির্মাণকাজের জেরে ক'দিন আগে খিদিরপুর এলাকার জেলা লেনে নিকাশি পাইপ লাইনে জিআরপি লাইনিং ক্ষতিগ্রস্ত হয় । এরপরেই নির্মাণকারী সংস্থা আরভিএনএল-কে কলকাতা পৌরনিগমের নিকাশি বিভাগের তরফে বিষয়টি জানানো হয় ও বুধবার চিঠি দিয়ে ক্ষতিপূরণ দাবি করে কেএমসি (KMC to get compensation from RVNL and Metro over damage in pipeline) ।

এরপর আরভিএনএল কর্তারা বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয় পৌরভবনে আসেন । বুধবার আলোচনার মধ্য দিয়ে সেই সমস্যার সমাধান হল । এই বৈঠকে ছিলেন পৌর কমিশনার বিনোদ কুমার, নিকাশি বিভাগের ডিজি শান্তনু কুমার ঘোষ, মেট্রো প্রকল্পের এজিএম হরি সিমরান সিং-সহ বিভিন্ন বিভাগীয় আধিকারিকরা । ছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের নিকাশি বিভাগের মেয়র পারিষদ সদস্য তারক সিং ।

আরও পড়ুন: মেট্রোর কাজের জেরে নিকাশির জিআরপি লাইনিংয়ে ফাটল, ক্ষতিপূরণের দাবি করবে কর্পোরেশন

কলকাতা পৌরনিগম সূত্রে খবর, বৈঠকে এদিন ঘটনার কথা মেনে নিয়েছেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ । পাশাপাশি মেরামতির সমস্ত খরচ দেবে বলে পৌরনিগমকে আশ্বাস দেন তাঁরা । তাঁরা জানিয়েছেন, ঠিক কোথা থেকে কতটা ক্ষতি হয়েছে, কী কী করতে হবে, এ সব তথ্য নিতে বৃহস্পতিবার বিকেলে ঘটনাস্থলে যৌথ পরিদর্শনে যাবে মেট্রো এবং পৌরনিগমের প্রতিনিধি দল । এছাড়া থাকবেন সিইএসই-র প্রতিনিধিরা ।

বৈঠক প্রসঙ্গে নিকাশি বিভাগের মেয়র পারিষদ তারক সিং জানিয়েছেন, মেট্রো কর্তৃপক্ষ নিজেদের গাফিলতি স্বীকার করেছেন । তাঁরা সমস্ত খরচ বহন করবে আশ্বাস দিয়েছেন । তার আগে ওই এলাকায় যৌথ পরিদর্শন হবে বলে আজ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে । মেয়রের নির্দেশে আমরা বৈঠক করেছি । দ্রুত মেরামত করতে বলা হয়েছে ।