বসন্তে চাঁদি ফাটা গরম

কলকাতা, 1 মার্চ: দিনের বেলায় রোদের তাপে গা পুড়ছে (Temperature will increase in Kolkata and surrounding areas) । আবহাওয়া এতটাই শুষ্ক যে ত্বকে টান লাগছে । রাতের দিকে তাপমাত্রা কিছুটা কমছে বটে কিন্তু তাতেও পাখা চালানো ছাড়া উপায় নেই । ভোরের দিকে এখনও ঠান্ডা লাগছে । বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই । এমনই খামখেয়ালি আচরণ করছে আবহাওয়া।

জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে ছিটেফোঁটা বৃষ্টিও হয়নি । উষ্ণ জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাস আগের পরিসংখ্যানেও বদল ঘটিয়েছে । অন্য বছর মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় থেকেই কালবৈশাখীর পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায় ৷ কিন্তু আগামী সাতদিনেও সেই পরিস্থিতি তৈরি হবে বলে আবহবিদরা মনে করছেন না । তাছড়া বৃষ্টির সম্ভাবনাও এখন নেই। অন্তত ঘুর্ণাবর্তের পরিস্থিতিও তৈরি হয়নি। যেটুকু হয়েছে তা বাংলাদেশের উপর । তার বিশেষ প্রভাব পড়ার কোনও সম্ভবনা নেই।

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের আধিকারিক গনেশচন্দ্র দাস বলেন ,''এই মুহূর্তে আমাদের অঞ্চলে কোনও ঘূর্ণাবর্ত নেই । পূবালি হাওয়ার দাপটে উপকুলবর্তী অঞ্চল থেকে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস প্রবেশ করেছে । আবার উত্তর পশ্চিম দিকে যে বাতাস প্রবেশ করছে তার দাপট সেভাবে নেই । ফলে একটা মিশ্র পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে । গত চারদিন ধরে আমাদের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 31 থেকে 32 ডিগ্রি কাছাকাছি রয়েছে । এই পরিস্থিতি আজও বজায় থাকবে । হালকা কুয়াশা থাকবে সকালের দিকে ৷ কিন্তু দিনের বেলা পরিষ্কার শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । মার্চ মাসের 3 তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার থেকে তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করবে । এখন 32 ডিগ্রির কাছাকাছি থাকলেও, 3 তারিখের পর থেকে তাপমাত্রা 35 ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারে ।

আগামী 5 দিন দক্ষিণ বঙ্গে কোথাও কোনও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং আর কালিম্পংয়ে হালকা থেকে মাঝারি ধরণের বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । অন্যান্য জেলাগুলিতেও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই ।'' মঙ্গলবার কলকাতা এবং তৎপ্বার্শবর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1 ডিগ্রি বেশি । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 23.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 4 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ 94 শতাংশ । বুধবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31 ডিগ্রি এবং 23 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ।