কলকাতা, 8 ডিসেম্বর: আন্দামান সাগরে গভীর নিম্নচাপের জেরে রাজ্যে শীত ধাক্কা খেতে পারে । আগামিকাল 9 ডিসেম্বর অর্থাৎ শুক্রবার থেকে তাপমাত্রা কয়েক ডিগ্রি বাড়তে পারে । তবে তার আগে বৃহস্পতিবার শীতের আমেজ বজায় থাকবে (Sudden Interruption of Winter Due to New Low Pressure Area)। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে উত্তুরে হাওয়ার দাপট রয়েছে । ফলে শীতের আমেজ বজায় রয়েছে ।

বুধবার কলকাতার তাপমাত্রা ছিল সর্বোচ্চ 25.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস (Weather Report) । স্বাভাবিকের থেকে 2 ডিগ্রি কম । আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 16.3 ডিগ্রি । স্বাভাবিক। বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল 83 শতাংশ । বৃহস্পতিবার আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 27 ডিগ্রি এবং 16 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ।

হাওয়া অফিসের উপ-অধিকর্তা সঞ্জীবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, একটা গভীর নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে আন্দামান সাগরে । সেটা তামিলনাড়ু, পদুচেরী বা সাউথ কোস্টাল অন্ধ্রপ্রদেশের দিকে অভিমুখ করে আছে । এই আবহাওয়ার আংশিক প্রভাব বাংলায় পড়বে । ফলে আকাশ কিছুটা মেঘলা হওয়ার সম্ভাবনা আছে । 9 তারিখ বা তারপর থেকে রাতের তাপমাত্রা সাময়িকভাবে বেড়ে যাবে । তিনি আরও জানান, মেঘলা আকাশ থাকলেও রাজ্যে আগামী পাঁচদিন বৃষ্টির কোথাও কোনও সম্ভাবনা থাকছে না । দক্ষিণবঙ্গ বা উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে যে ঠান্ডাটা এখন অনুভব হচ্ছে, সেটা আজও থাকবে । উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা এই মুহূর্তে কোথাও নেই ৷