উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া দফতর

কলকাতা, 10 মার্চ: কড়কড়ে রোদের বদলে আকাশ জুড়ে আংশিক মেঘ (West Bengal weather update)। বাতাসে হালকা ঠান্ডার অনুভূতি । সব মিলিয়ে বেলা শেষের বসন্তের আবহাওয়া কিছুটা মনোরম। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি জেলায় হালকা বৃষ্টি হয়েছে । ফলে চড়তে থাকা পারদের গতি থমকে গিয়েছে । হাওয়া অফিসও উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গে হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে ৷ শুধু তাই নয় তার জেরে তাপমাত্রা নামার সম্ভাবনার কথা বলছে (Temperature is set to go down) ।

আলিপুর আবহাওয়া অফিয়ের উপ-অধিকর্তা সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার রাতের দিকে বলেন, ''গত দু’দিন ধরে উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে উপরের দু’টো জেলা দার্জিলিং কালিম্পংয়ে-এ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । জেলার বাকি জায়গাগুলোতে প্রধানত আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে । দিন এবং রাতের তাপমাত্রার উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন নেই আগামী 5 দিন । রাজ্যের পশ্চিমের জেলা অর্থাৎ পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম এই জেলাগুলোতে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে । আগামিকাল 11 তারিখও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে । এই জেলাগুলোতে এবং তার সঙ্গে পূর্ব মেদনীপুরেও হালকা বৃষ্টি হবে । তাপমাত্রার উল্লেখযোগ্য খুব একটা পরিবর্তন নেই আপাতত । তবে 15 তারিখের পর 16 এবং 17 তারিখ এই দু’দিন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে দু এক জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে । সেই ক্ষেত্রে 15 তারিখের পর থেকে তাপমাত্রা অনেকটাই কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে ।''

ইতিমধ্যেই সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকে নেমে এসেছে । বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং আশপাশের অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 22 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33 ডিগ্রি সেলসিয়াস । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা 80 শতাংশ । আজ শুক্রবার দিনের বেলা আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33 ডিগ্রি এবং 22 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে । তাই বসন্তের বিদায় লগ্নে হঠাৎ করে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় আকাশে কখনও রোদ কখনও মেঘ কখনও বৃষ্টি খেলা চলবে ।