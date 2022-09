কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: অস্বস্তিকর গরম থেকে রেহাই পেতে বৃষ্টির আশায় দিন গুণছে দক্ষিণবঙ্গ । আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, আগামী 2-3 দিন দক্ষিণের জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হবে । যদিও রবিবার সারাদিন কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে ছিঁটেফোঁটা বৃষ্টিও দেখা যায়নি । মেঘলা আকাশ সম্ভাবনা (IMD Kolkata Weather Update partly cloudy sky with rain thundershower very likely to occur) ।

হাওয়া অফিস অবশ্য নতুন সপ্তাহের প্রথম 2-3 দিনে দক্ষিণে বৃষ্টির কথা শোনাচ্ছে । তবে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে তুলনায় বেশি হবে । এমনকী বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিরও সম্ভবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে আগামী 3 দিন হালকা বৃষ্টি হবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস । তবে কয়েকটি জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টিরও সম্ভবনা থাকছে ।

আরও পড়ুন: সপ্তাহের প্রথমদিন কেমন কাটবে, জানতে দেখুন ইটিভি ভারত রাশিফলে

বর্তমানে হিমালয় সংলগ্ন এলাকায় থাকলেও মৌসুমী অক্ষরেখা আজকের পর থেকে অবস্থান বদল করবে । তার ফলে দক্ষিণের ভাগ্যে বৃষ্টির শিকে ছিঁড়তে পারে । রবিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 35.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 3 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 27.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে 1 ডিগ্রি বেশি ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ 89 শতাংশ । সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিন আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । হালকা বৃষ্টি হতে পারে । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 35 ডিগ্রি এবং 27 ডিগ্রির কাছাকাছি ঘোরাফেরা করবে ।