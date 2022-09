কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: পিতৃপক্ষের অবসান দেবীপক্ষের সূচনা ৷ মহালয়ার দিন বৃষ্টিতে ভিজবে উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গ । শুধু মহালয়া নয় পরবর্তী কয়েকদিনও বৃষ্টি চলবে । যা পুজোর আয়োজনে ধাক্কা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট (Durga Puja 2022 )। তবে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের এই পূর্বাভাসে দুর্গাপুজোর চারদিন বৃষ্টি হবে কি না, তার ইঙ্গিত নেই (IMD Kolkata Weather update generally cloudy sky with one or two spells of rain likely to occur) ।

তবে বেলাশেষের বর্ষা যে বিক্ষিপ্তভাবে হানা দিয়ে সমস্যা তৈরি করতে পারে, তা আঁচ করা যাচ্ছে । আলিপুর আবহাওয়া দফতরের উপ-অধিকর্তা সঞ্জীবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, "25 তারিখ রবিবার মহালয়া ৷ এদিন উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি হবে । কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে হবে বিক্ষিপ্ত হালকা বৃষ্টি । কাল-আজ-পরশু তিনদিন অর্থাৎ 23, 24, 25 সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে বৃষ্টি চলবে । দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টিরও সম্ভাবনা । তুলনায় বৃষ্টি একটু বেশি হবে আলিপুরদুয়ার ও কালিম্পংয়ে ।"

মহালয়া এবং পুজোয় বৃষ্টি হবে ? জানালেন উপ-অধিকর্তা সঞ্জীবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আরও পড়ুন: বিনিয়োগের শুভক্ষণ জানতে দেখুন রাশিফল

দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে কোনও বড় নিম্নচাপের শঙ্কা নেই । ফলে আগামী তিনদিন দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত হালকা বৃষ্টি হতে পারে । আগামিকাল রবিবার 25 তারিখ মহালয়াতে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি হবে । বিশেষত উপরের পাঁচটি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি, কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টি হবে । এছাড়া মালদা, দুই দিনাজপুরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে । দক্ষিণবঙ্গে মহালয়ায় ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই । বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে । দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা খানিকটা বাড়বে । কলকাতায় তাপমাত্রা 35 ডিগ্রির কাছাকাছি থাকবে ও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে, জানালেন উপ-অধিকর্তা ৷

শুক্রবার কলকাতা এবং তার আশপাশে অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে 2 ডিগ্রি বেশি ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 27.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে 1 ডিগ্রি বেশি ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ 92 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টি সেভাবে হয়নি । শনিবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । দু-এক পশলা বৃষ্টি হতে পারে । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 35 ডিগ্রি এবং 27 ডিগ্রির কাছাকাছি থাকবে ।

আরও পড়ুন: মহালয়ার মহাভোজ মানুষের দরজায় পৌঁছে দেবে পঞ্চায়েত দফতর