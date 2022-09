কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: নিম্নচাপের জেরে দক্ষিণবঙ্গ ভিজলেও বৃষ্টি শেষ হচ্ছে না । কারণ, আরও একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা রয়েছে । ফলে নিম্নচাপ দূরে সরলেও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টি চলতে থাকবে । এর ফলে কয়েকদিন আগের ভ্যাপসা গরমের থেকে রেহাই মিলেছে । তবে বৃষ্টি কমে গেলে ফিরতে পারে । আলিপুর আবহাওয়া অফিসের অনুমান, নিম্নচাপের রেশ বজায় থাকলে অস্বস্তিকর গরম থাকবে না (IMD Kolkata Weather Update generally cloudy sky with few spells of rain likely to occur) ।

হাওয়া অফিসের উপ-অধিকর্তা সঞ্জীবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "নিম্নচাপটি এখন মধ্যপ্রদেশের একেবারে মাঝখানে রয়েছে । এই নিম্নচাপের উপর দিয়ে আরও একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা বাংলাদেশ হয়ে ঝাড়খণ্ড ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর বিস্তৃত রয়েছে । এর ফলে আজও দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে । ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে দক্ষিণ 24 পরগনাতে । আর উত্তর 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, নদিয়া- এই জায়গাগুলিতেই শুধুমাত্র ভারী বৃষ্টি হবে ।"

কলকাতায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি (Kolkata Weather) । আজ থেকে বৃষ্টি কমবে ৷ বাকি জেলাতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । মৎস্যজীবীদের আজ পর্যন্ত সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে নিষেধ করা হয়েছে । পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় জেলাগুলিতে ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ থাকবে 35-45 কিলোমিটার/ঘণ্টা, জানিয়েছেন উপ-অধিকর্তা ।

দক্ষিণবঙ্গের বৃষ্টিতে রাশ টানার সঙ্গে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । মালদা, দুই দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিংয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হবে । বাকি জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, জানিয়েছে হাওয়া অফিস । আকাশ মেঘলা থাকায় তাপমাত্রা খুব একটা বাড়বে না ।

15 সেপ্টেম্বর, আগামিকাল থেকে দক্ষিণবঙ্গে আবার দিনের তাপমাত্রা বাড়বে । সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে । গত 48 ঘণ্টায় দুর্গাপুরে বৃষ্টি হয়েছে 18 সেন্টিমিটার, ডায়মন্ডহারবারে 16 সেন্টিমিটার, কলকাতার আলিপুর 7 সেমি, দমদমে 9 সেমি, সল্টলেকে 8 সেমি। রাজ্যের সমস্ত জেলাতেই কমবেশি বৃষ্টি হয়েছে । এতে দক্ষিণে বৃষ্টির ঘাটতি অনেকটাই কমেছে, জানিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস । মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 28.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে 4 ডিগ্রিম কম ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 24.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে 1 ডিগ্রি কম ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ 97 শতাংশ । গত চব্বিশ ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে 63.5 মিলিমিটার । বুধবার দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 29 ডিগ্রি এবং 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করবে ৷

