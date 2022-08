কলকাতা, 24 অগস্ট: সকাল দেখে দিনের চরিত্র বোধহয় সবসময় বোঝা যায় না । মঙ্গলবার সাতসকালে আকাশের ঘন কালো মেঘে মনে হয়েছিল সন্ধে এল নেমে । ভারী বৃষ্টির শঙ্কার কথা বলা হলেও তা সেভাবে হয়নি । বরং কখনও ভারী আবার কখনও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিতে ভিজছে দক্ষিণ । টানা বৃষ্টির কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি । আগামী কয়েকদিনে তার পূর্বাভাসও সেভাবে নেই । দফায় দফায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিই এখন বেলাশেষের বর্ষার ভরসা (IMD Kolkata Weather Update generally cloudy sky with a few spells of rain very likely to occur) ।

এর ফলে ধান, পাট চাষে পৌষমাস হলেও সবজি এবং বিশেষ করে ফুল চাষের সর্বনাশ । দুয়ারে কড়া নাড়ছে শারোদৎসব । এমন সময় মাঝের পাঁচ সপ্তাহে কীভাবে বিপুল পুজোর জোগান মেটানো যাবে, তার চিন্তায় মাথায় হাত পড়েছে ফুল চাষিদের । আলিপুর আবহাত্তয়া অফিসের পূর্বাভাস, আগামী ক'দিন দুই বঙ্গে বৃষ্টি হবে । আবহাওয়াবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, "উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে একটা ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে এবং মৌসুমী অক্ষরেখা বিহার-ঝাড়খণ্ড হয়ে দক্ষিণবঙ্গের উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত । এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে গতকাল ও 24 তারিখ অর্থাৎ আজ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ একটু বেশি থাকবে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে । বিশেষত উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলি এইসব জায়গায় ভারী বৃষ্টির হতে পারে ।"

বর্ষা শেষের বৃষ্টিতে কেমন থাকবে বঙ্গ, জানালেন আবহাওয়াবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আরও পড়ুন: বিনিয়োগের আগে রাশিতে গ্রহ-নক্ষত্রের আবস্থান জানতে দেখুন ইটিভি ভারত রাশিফল

25-27 অগস্ট পর্যন্ত দক্ষিণে বৃষ্টি একটু কমবে । উত্তরবঙ্গে 24 ঘণ্টায় দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে ৷ 24 ও 25 অগস্ট অর্থাৎ আজ এবং আগামিকাল উত্তরবঙ্গে বৃষ্টিপাত কমবে । 27 তারিখ অর্থাৎ শনিবার থেকে আবার তা বাড়বে । বিশেষত উত্তরবঙ্গে উপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার জেলাগুলোয় ভারী বৃষ্টির আভাস দিয়েছেন সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় । মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিক 31.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 27.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে 1 ডিগ্রি বেশি ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ 95 শতাংশ । গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টির পরিমাণ 9.9 মিলিমিটার । বুধবার দিনের আকাশ মেঘলাই থাকবে । বৃষ্টির হতে পারে । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32 এবং 26 ডিগ্রির কাছাকাছি থাকবে ।