কলকাতা, 23 অগস্ট: বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে ভাদ্রে শ্রাবণের আশ্বাস । নিম্নচাপ বাংলার সঙ্গে দূরত্ব বাড়াচ্ছে । তবুও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গের আপাত সঙ্গী । যা থেকে বঞ্চিত হবে না শহর কলকাতাও (IMD Kolkata Weather Update generally cloudy sky with one or two spells of rain very likely) ।

আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানাচ্ছে, বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টি কমবে দক্ষিণে । শনিবারের পর ফের বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে । উপ-অধিকর্তা সঞ্জীবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "মৌসুমী অক্ষরেখা এখন আমাদের রাজ্যের দিঘার উপর দিয়ে যাচ্ছে । এর ফলে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে । আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার দুই মেদিনীপুর, দুই চব্বিশ পরগনা এবং হাওড়ায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হবে ৷ 24 তারিখ অর্থাৎ বুধবারও তা বজায় থাকবে । 25 তারিখ বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ দক্ষিণবঙ্গে কমবে । উত্তরবঙ্গে 27 তারিখের পর থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে । তার আগে পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গে ।"

আগামী ক'দিন আবহাওয়া কেমন যাবে, জানালেন উপ-অধিকর্তা সঞ্জীবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এই ক'দিনে তাপমাত্রার খুব একটা পরিবর্তন হবে না । নিম্নচাপ ইতিমধ্যে মধ্যপ্রদেশে প্রবেশ করলেও তার প্রভাব রাজ্যে পড়বে না । যেহেতু মৌসুমী অক্ষরেখা দিঘার উপর দিয়ে গিয়েছে, তাই দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি চলবে, জানালেন অধিকর্তা ৷ সোমবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 35.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে 3 ডিগ্রি বেশি ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 27.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে 1 ডিগ্রি বেশি ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ 94 শতাংশ । মঙ্গলবার দিনের আকাশ মেঘলাই থাকবে । বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 31 ডিগ্রি এবং 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে ।