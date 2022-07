কলকাতা, 6 জুলাই: ভরা আষাঢ়ে মেঘের কলসি ফাঁকা । অথচ বৃষ্টি হবে বলে কতই না হাকডাক । জুন মাসের বৃষ্টির অভাব কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে চাওয়া বর্ষা জুলাই মাসে ধারাস্নানে খামতি রাখবে না, এমনটাই মনে হয়েছিল । কিন্তু প্রথম পাঁচ দিনের গতিপ্রকৃতিতে তার ইঙ্গিত নেই (IMD Kolkata Weather Forecasts partly cloudy sky with one or two spells of rain) ।

হাওয়া অফিস বলছে বর্তমানে ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ডের উপর একটি নিম্নচাপ অবস্থান করছে । একটি অক্ষরেখা জয়সলমীর অবধি অবস্থান করছে । এর প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের উপর পড়ছে । ফলে বৃষ্টির আবহ তৈরি হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে । সেদিকে লক্ষ্য রেখেই 7 জুলাই পরবর্তী সময়ে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ার ইঙ্গিত দিয়েছে হাওয়া অফিস । চলতি মাসের 2 তারিখ বিক্ষিপ্ত ভাবে হলেও ভারী বৃষ্টি হয়েছে । যা 15 জুন থেকে শেষ পনেরো দিনের মোট বৃষ্টির পরিমাণের চেয়ে বেশি ।

এরপর শুধুই কালো মেঘের ঘনঘটা । উত্তরবঙ্গে একমাস টানা বৃষ্টির পর এখন সাময়িক বিরতি । হয়তো সেই বিরতি বাড়বে । হালকা-মাঝারি বৃষ্টিতে বর্ষা ধরা দিলেও তা উত্তরবঙ্গে কখনওই বিরক্তিকর সমস্যা উদ্রেককারী হবে না । ইতিমধ্যে আলিপুর হাওয়া অফিস দুই বঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির কথা বলার পাশাপাশি আর্দ্রতাজনিত গরম বৃদ্ধির কথা বলেছে ।

মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার আশপাশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় 2 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন 27.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে 1 ডিগ্রি বেশি ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা 89 শতাংশ । বুধবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 34 ও 27 ডিগ্রির কাছাকাছি ঘোরাফেরা করবে ৷ মেঘলা আকাশ, কয়েক পশলা বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও আষাঢ়ের চেনা ধারাস্নান অন্তত দক্ষিণবঙ্গে অধরা।