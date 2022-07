কলকাতা, 7 জুলাই: মৌসুমী বায়ুর হাত ধরে বর্ষা তার নির্দিষ্ট সময়ে স্থলভাগে প্রবেশ করলেও বাংলায় তার দ্বৈত ভূমিকা পালন করছে । উত্তরবঙ্গে গত একমাস ধরে লাগাতার বৃষ্টি হলেও দক্ষিণে বর্ষা কৃপণ । মৌসুমী বায়ুর দুর্বল প্রবেশে মনে করা হয়েছিল পরে ধীরে ধীরে শক্তি বাড়াবে । অথচ দিন যত গড়াচ্ছে ঘূর্ণাবর্তের চক্করে সে দূরে সরে যাচ্ছে । বিক্ষিপ্ত ঝড়-বৃষ্টিতে বর্ষা তার উপস্থিতি জানান দিচ্ছে মাত্র । জাঁকিয়ে বসছে না (IMD Kolkata Weather Forecasts partly cloudy sky with Rain likely to occur in some areas) ।

আলিপুর আবহাওয়া অফিসের অধিকর্তা গণেশ চন্দ্র দাস বলেন, "একটি অক্ষরেখা রয়েছে সেটি আমাদের রাজ্য থেকে অনেকটা দক্ষিণে এবং একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে সেটি ওড়িশার উপরে । এই দুটো আমাদের রাজ্য থেকে অনেকটাই দূরে রয়েছে ৷ তাই দুই বঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে । সেরকম কোনও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, কয়েক পশলা বৃষ্টি হবে । এইরকম পরিস্থিতি আরও 3-4 চলবে । বৃষ্টির সময় তাপমাত্রা কমবে । সেরকম কোনও বড় সম্ভাবনা আপাতত নেই এবং আমাদের রাজ্যে বর্ষা দুর্বল হয়ে রয়েছে । সেই কারণে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আগামী 3-4 দিনের মধ্যে নেই ।"

বুধবার কলকাতা এবং তার আশপাশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে 1 ডিগ্রি কম ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 27.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে 1 ডিগ্রি বেশি ৷ দিনভর হালকা-মাঝারি ঝড় বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে দুই বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হয়েছে । বৃষ্টির কারণেই তাপমাত্রা কম এবং বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা 92 শতাংশ । যা গত ক'দিনের তুলনায় অনেকটাই কম । বৃহস্পতিবার আকাশ আংশিক মেঘলাই থাকবে। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 33 এবং 27 ডিগ্রির কাছাকাছি ঘোরাফেরা করবে ।