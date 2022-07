কলকাতা, 5 জুলাই: স্বস্তির বৃষ্টি তো দূর, হাওয়া অফিস ভরা বর্ষাকালে অস্বস্তিকর গরমের কথা শোনাচ্ছে । উত্তরবঙ্গকে সাময়িক স্বস্তি দিয়ে বর্ষা দক্ষিণে প্রবেশ করেছে । তাতেও প্যাচপ্যাচে গরম কাটছে না । বাতাসে আর্দ্রতার শতকরা পরিমাণ 92 শতাংশ । দিনভর চড়া রোদ, সোমবারও বৃষ্টির দেখা মেলেনি ।

কেন এই উলটপুরাণ ? আলিপুর আবহাত্তয়া অফিসের অধিকর্তা গণেশ চন্দ্র দাস বলেন, "এই মুহূর্তে একটা নিম্নচাপ রয়েছে, যার অবস্থান উত্তর ওড়িশা এবং ঝড়খণ্ডের উপর । আর একটা অক্ষরেখা অতিক্রম করছে জয়সলমীরের উপর দিয়ে । দুটো নিম্নচাপই পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমে । ফলে আমাদের রাজ্যে উত্তর এবং দক্ষিণ, দুই বঙ্গে বর্ষা দুর্বল থাকবে ।" এর ফলে আগামী 2-3 দিন স্বাভাবিকের থেকে কম বৃষ্টি হবে (IMD Kolkata Weather Forecasts partly cloudy sky with one or two spells of Rain in some areas) ।

এই মুহূর্তে কোনও কোনও জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত হবে । তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে 2-3 ডিগ্রি উপরে থাকবে । কলকাতায় এখনও অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে ৷ বিশেষত দিনের বেলা 11 টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত । আগামী 7 তারিখের পর অর্থাৎ বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে ।

আগামী কয়েক দিনের আবহাওয়া নিয়ে জানালেন হাত্তয়া অফিসের অধিকর্তা গণেশ চন্দ্র দাস

চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে আবহাওয়ায় একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, জানালেন হাওয়া অফিসের অধিকর্তা । সোমবার কলকাতা এবং তার আশপাশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 34.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে 2 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন 27.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে 1 ডিগ্রি বেশি ৷ আজ, মঙ্গলবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 34 এবং 28 ডিগ্রির কাছাকাছি ঘোরাফেরা করবে ।