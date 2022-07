কলকাতা, 16 জুলাই: উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও দক্ষিণে আপাতত তা হচ্ছে না । 18 জুলাই থেকে বৃষ্টি বাড়বে উত্তরের উপরের পাঁচটি জেলায় । আলিপুর আবহাওয়া অফিসের উপ-অধিকর্তা সঞ্জীব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আগামী 3-4 দিন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই । তবে বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন সময় কয়েক পশলা বৃষ্টি হবে । উত্তরবঙ্গে 15 জুলাই শুক্রবার থেকে 17 তারিখ রবিবার পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে । 18 তারিখ থেকে উপরের পাঁচটি জেলাতে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হবে । বিশেষত 19-20 জুলাই আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷"

দক্ষিণে কেন বৃষ্টি হচ্ছে না, জানালেন আলিপুর আবহাওয়া অফিসের উপ-অধিকর্তা সঞ্জীব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

15 জুলাই পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল ৷ সেই সতর্কবার্তা জারি থাকছে । তাপমাত্রার খুব একটা পরিবর্তন হবে না দুই বঙ্গে । দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি এখনও বজায় আছে । ওড়িশা উপকূলে একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে ৷ পাশাপাশি মৌসুমী বায়ুর অক্ষরেখা স্বাভাবিকের থেকে অনেকটা দক্ষিণে অবস্থান করায় দক্ষিণের কপালে বৃর্ষার বৃষ্টি জুটছে না, জানালেন উপ-অধিকর্তা (IMD Kolkata Weather Forecasts partly cloudy sky with one or two spells of rain likely to occur in South Bengal) ৷

শুক্রবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে 2 ডিগ্রি বেশি ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 27.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে 1 ডিগ্রি বেশি ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ 92 শতাংশ হওয়ায় অস্বস্তিকর গরম অনুভূত হয়েছে । শনিবার দিনের আকাশ অংশত মেঘলা থাকবে । কয়েক পশলা বৃষ্টি হতে পারে । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 33 এবং 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করবে ৷