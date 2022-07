কলকাতা, 13 জুলাই: বর্ষাকালে বৃষ্টির ঘাটতির প্রভাব পড়ছে চাষাবাদে । জুনের পরে জুলাই, দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি রয়েই যাচ্ছে ব্যারকভাবে । এতে ধান ও পাট চাষে ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আলিপুর হাত্তয়া অফিস । আলিপুরের উপ-অধিকর্তা সঞ্জীব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এমনিতেই জুন মাসে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি কম হয়েছে । জুলাইয়েও ছবিটা বদলায়নি (IMD Kolkata Weather Forecasts partly cloudy sky with one or two spells of rain likely to occur) ।

আগামী পাঁচ দিনও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই দক্ষিণে । বেশিরভাগ বৃষ্টি হবে বিক্ষিপ্তভাবে, খুব সামান্য সময়ের জন্য একটু বৃষ্টি হবে, আকাশ ফের পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং বিগত ক'দিন ধরে তাই হচ্ছে । মূলত উপকূলের দক্ষিণ 24 পরগনা এবং দুই মেদিনীপুরে সামান্য একটু বেশি বৃষ্টি হতে পারে । দক্ষিণবঙ্গে আগামী 4-5 দিন বিক্ষিপ্ত ও হালকা ভাবে বৃষ্টি হবে ।

উত্তরবঙ্গেও আগামী পাঁচ দিন দক্ষিণের মতো হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই । তবে উত্তরবঙ্গে দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে 2-3 ডিগ্রি বৃদ্ধি পাবে । সাধারণত এতটা গরম পড়ে না । বৃষ্টিপাত কম হওয়ার জন্যই তাপমাত্রা বাড়বে উত্তরবঙ্গে । এদিকে আশার আলো দেখাচ্ছে নিম্নচাপের পরিস্থিতি ।

আরও পড়ুন: রাত 12 টার পর উড়ালপুলে যান চলাচলে সবুজ সংকেত লালবাজারের

সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, "এই মুহূর্তে একটি নিম্নচাপ আমাদের থেকে অনেক দূরে ওড়িশা উপকূলে রয়েছে । পাশাপাশি নিম্নচাপ অক্ষরেখা অনেকটাই দক্ষিণে, তাই উত্তরবঙ্গের তাপমাত্রা বেড়ে যেতে পারে । দক্ষিণবঙ্গে জলীয় বাষ্প রয়েছে, কিন্তু বৃষ্টি সম্ভাবনা নেই । তাই আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে।" মৎস্যজীবীদের 15 তারিখ পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করেছে আলিপুর হাওয়া অফিস । কারণ ওড়িশা উপকূলের উপর নিম্নচাপ তৈরি হচ্ছে । ফলে উপকূলে সামুদ্রিক হাওয়ার বাড়তি গতিবেগ থাকবে ।

মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে 32.7 ডিগ্রি এবং 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস, দুটোই স্বাভাবিক ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ 89 শতাংশ ৷ বুধবার আকাশ অংশত মেঘলাই থাকবে। বিক্ষিপ্তভাবে কয়েক পশলা বৃষ্টি হতে পারে । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 33 এবং 27 ডিগ্রির কাছাকাছি ঘোরাফেরা করবে ।