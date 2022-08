কলকাতা, 14 অগস্ট: নিম্নচাপের হাত ধরেও বৃষ্টিপাতের ঘাটতি দক্ষিণবঙ্গে কমছে না । উত্তরবঙ্গে চলতি মরশুমে বৃষ্টির ঘাটতি যেখানে 2 শতাংশ সেখানে দক্ষিণবঙ্গ এবং মহানগর কলকাতায় ঘাটতির পরিমাণ 38 এবং 44 শতাংশ । এই ঘাটতি কীভাবে মিটবে তার উত্তর হাওয়া অফিসের কাছে নেই (IMD Kolkata Weather Forecasts generally cloudy sky with rain thundershower likely to occur in some areas) ।

আলিপুর আবহাত্তয়া অফিসের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, "উত্তর বঙ্গোপসাগরে যে নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে, তা আরও শক্তি বাড়িয়ে ওড়িশার দিকে এগোবে । এর ফলে সপ্তাহের শেষ দুটো দিন অর্থাৎ 13 অগস্ট শনিবার এবং 14 অগস্ট রবিবার বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গে । বিশেষ করে আজ 14 অগস্ট দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । আগামিকাল এবং পরশু অর্থাৎ 15 এবং 16 অগস্ট বৃষ্টিপাত কমবে । বুধবার 17 অগস্ট থেকে আবারও বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে । এছাড়া উপকূলে 40-50 কিমি বেগে ঝোড়ো হওয়া বইবে ।

নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টি হবে কলকাতায়, কী বললেন সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় ?

মৎস্যজীবীদের এই কারণে শনিবার 13-15 অগস্ট পর্যন্ত সমুদ্র যেতে নিষেধ করা হয়েছে । আগামী 24 ঘণ্টায় কলকাতায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে । আজ 14 অগস্ট কলকাতায় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে । তবে আগামিকাল 15 তারিখে কলকাতায় হালকা বৃষ্টি হবে । উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী 2 দিন গতকাল এবং আজ উপরের পাঁচটি জেলায় বৃষ্টিপাত বেশি হবে । বৃষ্টিপাত শুরু হলে দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা খানিকটা কমবে । উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টিপাত শুরু হলে তাপমাত্রা কমবে । দক্ষিণবঙ্গে 38 শতাংশ বৃষ্টির ঘাটতি রয়েছে। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি 2 শতাংশ । কলকাতার ক্ষেত্রে 44 শতাংশ বৃষ্টির ঘাটতি রয়েছে ।"

আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির এই খামখেয়ালি অবস্থানে বর্ষার বৃষ্টির প্রকৃত রূপ নেই । বরং আর্দ্রতাজনিত গরমে জেরবার জনজীবন । শনিবার কলকাতা এবং তার আশপাশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে 1 ডিগ্রি বেশি ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিক 26.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ 95 শতাংশ । ফলে আর্দ্রতাজনিত গরম অনুভূত হয়েছে । রবিবার দিনের আকাশ মেঘলা এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31 ডিগ্রি এবং 31 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে ।

