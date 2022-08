কলকাতা, 13 অগস্ট: ফের নিম্নচাপের ভ্রূকুটিতে বৃষ্টির আশা দক্ষিণবঙ্গে । সদ্য একটি নিম্নচাপ বঙ্গমুখী না হওয়ার পরে আরও একটি নিম্নচাপ । আর তাতে বৃষ্টির ঘাটতি পূরণের সম্ভাবনা দেখছে হাওয়া অফিস । তবে চলতি বর্ষায় যেভাবে বৃষ্টি তার পারফরম্যান্সের গ্রাফ সামনে নিয়ে এসেছে, তাতে আবহবিদরা এখনই কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে রাজি নন (IMD Kolkata Weather Forecasts generally cloudy sky with rain thundershower likely to occur in some areas) ।

আলিপুর আবহাওয়া অফিসের উপ-অধিকর্তা সঞ্জীবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, "আগামী 24 ঘণ্টায় উত্তর বঙ্গোপসাগরে আবারও একটি নিম্নচাপ তৈরি হতে চলেছে । এবার এই নিম্নচাপের অভিমুখ ওড়িশার দিকে । ওড়িশার উপরে অভিমুখ থাকলেও আমাদের উপকূলীয় জেলাগুলির উপরেও প্রভাব থাকবে । এই নিম্নচাপের ফলে আগামী 13-15 অগস্ট উপকূলের জেলাগুলিতে বৃষ্টি হবে । 14 তারিখ ভারী বৃষ্টি হবে দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় । যেহেতু নিম্নচাপ বঙ্গোপসাগরের উপর থাকবে, তাই উপকূলের জেলা দুই চব্বিশ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে দমকা হাওয়া বইবে 30-40 কিলোমিটার বেগে ৷"

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ, কী বলছেন আলিপুরের উপ-অধিকর্তাসঞ্জীবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ শনিবার, 13 অগস্ট থেকেই ঝোড়ো হাওয়ার দাপট শুরু হবে । তারপর 14 ও 15 অগস্ট এই হাওয়ার গতিবেগ 40-50 কিলোমিটার হবে । এই পরিস্থিতিতে মৎস্যজীবীদের 15 অগস্ট পর্যন্ত সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে নিষেধ করা হয়েছে । যাঁরা এখন সমুদ্রে রয়েছেন, তাঁদের দ্রুত ফিরে আসার কথা বলা হয়েছে, জানালেন উপ-অধিকর্তা ।

ক'দিন আগের নিম্নচাপে দক্ষিণবঙ্গে পর্যাপ্ত বৃষ্টি হবে বলে আশা করা হয়েছিল । এই নিম্নচাপের ফলেও দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে । দিঘা, মন্দারমনি, গঙ্গাসাগর, সমুদ্র উপকূলে পর্যটকদের সমুদ্রে নামতে বারণ করা হয়েছে । উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে 13 ও 14 তারিখ অর্থাৎ শনি ও রবিবার দার্জিলিং, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারে দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টি হবে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে 3-4 ডিগ্রি বেশি থাকবে, পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের ।

শুক্রবার কলকাতা এবং তার আশপাশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে 1 ডিগ্রি কম, 25.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ 95 শতাংশ হওয়ায় আর্দ্রতাজনিত গরম অনুভূত হয়েছে । শনিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 33 ডিগ্রি এবং 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করবে ৷ দিনের আকাশ মেঘলা । দু-এক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।