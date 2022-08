কলকাতা, 11 জুলাই: আশায় বাঁচে চাষা । বাংলার অতিপরিচিত প্রবাদটি চলতি বছরের বর্ষাকাল সম্পর্কে বলাই যায় । বিশেষত, গত দু'দিন ধরে ঘনিয়ে ওঠা নিম্নচাপ এবং তা নিয়ে দক্ষিণবঙ্গের প্রত্যাশা এই প্রবাদবাক্য মনে করিয়ে দেয় । জুন-জুলাইয়ে দক্ষিণবঙ্গে যে পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছে তা নিঃসন্দেহে অসন্তোষজনক । বৃষ্টির ঘাটতি কীভাবে মিটবে, তা নিয়েও চিন্তায় হাওয়া অফিস । তবে বর্তমান নিম্নচাপের আগাম নড়াচড়া দেখে আবহবিদরা আশায় বুক বেঁধেছিলেন । ভেবেছিলেন মধুসূদন দাদা হয়ে নিম্নচাপ দক্ষিণবঙ্গের ঘাটতি মেটাবে । কিন্তু আশার সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই (IMD Kolkata Weather Forecasts generally cloudy sky with rain thundershower likely to occur in some areas) ।

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের উপ-অধিকর্তা সঞ্জীবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, "গতকালের নিম্নচাপ শক্তি হারিয়ে একটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপ রূপে পূর্ব মধ্যপ্রদেশের উপর অবস্থান করছে । এই নিম্নচাপ সরে গেলেও পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে ৷ এর ফলে আমাদের দক্ষিণের জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টি চলবে ৷"

শুধুমাত্র পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ 24 পরগনায় ভারী বৃষ্টি হবে । এছাড়া হাওড়া ও কলকাতার কয়েকটি জায়গায় মাঝারি বৃষ্টি চলবে । গত 24 ঘণ্টায় শুধুমাত্র দক্ষিণ 24 পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে কয়েকটি জায়গায় ভারী বৃষ্টি হয়েছে । বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণ 24 পরগনা ও পূর্ব মেদনীপুরের কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে ।

নিম্নচাপ এসেও দক্ষিণে বৃষ্টির অভাব রয়েই গেল

আজ থেকে পশ্চিমের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে একটু বেশি বৃষ্টি হবে । আবারও 14 তারিখ দক্ষিণবঙ্গের জেলায় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে । উত্তরবঙ্গে খুব বেশি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস নেই । আগামী ক'দিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । মৎস্যজীবীদের 11 অগস্ট অর্থাৎ আজ পর্যন্ত মাছ ধরতে যেতে নিষেধ করা হয়েছে ।

আজ দক্ষিণের উপকূলীয় জেলা, বিশেষত পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ 24 পরগনার সমুদ্র উপকূলে হাওয়ার গতিবেগ থাকবে 40-50 কিলোমিটার । পর্যটকদের সমুদ্রে নামতে নিষেধ করা হয়েছে । এই বৃষ্টিতেও দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে, জানালেন উপ-অধিকর্তা ৷

বুধবার কলকাতা এবং তার আশপাশে 30.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে 2 ডিগ্রি কম ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 25.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে 1 ডিগ্রি কম ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ 93 শতাংশ ৷ তাই 11.8 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরম অনুভূত হয়েছে । বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ মেঘলাই থাকবে । বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে জেরবার হবে জনজীবন । দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31 ও 25 ডিগ্রির কাছাকাছি থাকবে ।

