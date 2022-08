কলকাতা, 9 অগস্ট: নিম্নচাপের শঙ্কা ক্রমেই জোরালো হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গে । গত কয়েকদিনের তুলনায় আকাশে ঘন কালো মেঘের ঘনঘটা । তবে বৃষ্টি কমই । দিনভর বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হয়েছে । আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, নিম্নচাপ ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে (IMD Kolkata Weather Forecasts generally cloudy sky with rain thundershower likely to occur in some areas) ৷

হাওয়া অফিসের উপ-অধিকর্তা সঞ্জীব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "এই মুহূর্তে নিম্নচাপটি অনেকটাই শক্তি বাড়িয়েছে । যার বর্তমান অবস্থান উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের কাছে । আগামী 24 ঘণ্টায় এই নিম্নচাপটি আরও শক্তি বাড়িয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে । এই নিম্নচাপের ফলে 9-11 অগস্ট দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে । উপকূলের দুই চব্বিশ পরগনা, দুই মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । এছাড়া কলকাতা, হাওড়া এই দু'টি জেলার দু-এক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে ।"

রাজ্যে বর্ষার বৃষ্টি হবে ? কী বলছেন আলিপুরের উপ-অধিকর্তা সঞ্জীব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

9-11 অগস্ট নিম্নচাপটি সমুদ্রের উপরে অবস্থান করায় মৎস্যজীবীদের সমুদ্র যেতে নিষেধ করা হয়েছে । এর ফলে দক্ষিণবঙ্গে উপকূলীয় জেলাগুলোতে মাঝেমধ্যেই 40-50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে । ইতিমধ্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি ।

আশা করা যাচ্ছে, উপকূলীয় জেলাগুলিতে এই নিম্নচাপ চাষবাসে অনেকটা সাহায্য করবে । এই বৃষ্টিতে কলকাতা এবং হাওড়াতে জল জমে যাওয়া সম্ভাবনা রয়েছে । উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি কমে গিয়ে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে আগামী কয়েক দিন । সোমবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 31.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 27.2 ডিগ্রি, যা স্বাভাবিকের থেকে 1 ডিগ্রি বেশি ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ 91 শতাংশ ৷ মঙ্গলবার দিনের আকাশ মেঘলা । বৃষ্টি হবে । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 31 এবং 27 ডিগ্রির কাছাকাছি ঘোরাফেরা করবে ।