কলকাতা, 6 অগস্ট: দক্ষিণে বাড়বে বৃষ্টির পরিমাণ এবং তার ইঙ্গিত রোববার থেকেই পাওয়া যাবে । শ্রাবণের শেষবেলায় বরুণ দেবতার কৃপাবর্ষণে দক্ষিণবঙ্গের বৃষ্টির ঘাটতি 46 শতাংশ থেকে কমে কোথায় দাঁড়াবে, তার উত্তর সময় বলবে । তবে আর্দ্রতাজনিত গরমে অস্বস্তিতে থাকা গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ বৃষ্টির পূর্বাভাসের খবরেই আশার আলো দেখছে (IMD Kolkata Weather Forecasts generally cloudy sky with rain thundershower likely to occur in some areas) ।

আলিপুর হাওয়া অফিসের উপ-অধিকর্তা সঞ্জীবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আগামীকাল রবিবার 7 অগস্ট উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপরে একটি নিম্নচাপ তৈরি হতে চলেছে । পরে এই নিম্নচাপের শক্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনাও আছে । এর ফলে দক্ষিণবঙ্গে 9-11 তারিখ বৃষ্টি বাড়তে পাবে । 9 অগস্ট বিশেষত দক্ষিণ 24 পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা ৷ 10 অগস্ট এই বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে ।"

কলকাতা, দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, হুগলি- এই জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতার কথা জানিয়েছে হাওয়া অফিস । দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে । উত্তরবঙ্গে প্রথম 24 ঘণ্টা আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে একটু বেশি বৃষ্টি হবে । বাকি জেলা গুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি । 7 অগস্ট থেকে বঙ্গোপসাগরের উপরে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তাই মৎস্যজীবীদের 8-11 অগস্ট পর্যন্ত মাছ ধরতে যেতে নিষেধ করা হচ্ছে । সমুদ্রের উপরে হাওয়ার গতিবেগ বেশি থাকবে । যেসব মৎস্যজীবীরা ইতিমধ্যে মাছ ধরতে সমুদ্রে গিয়েছেন, তাঁরা যেন 7 অগস্টের মধ্যে ফিরে আসেন, জানালেন উপ-অধিকর্তা ৷

শুক্রবার কলকাতা এবং তার আশপাশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.8 ডিগ্রি বেশি, যা স্বাভাবিকের থেকে 2 ডিগ্রি বেশি ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে 1 ডিগ্রি বেশি ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ 94 শতাংশ ৷ ফলে আর্দ্রতাজনিত গরমে জেরবার হতে হয়েছে মানুষকে । শনিবার দিনের আকাশ মেঘলা । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 33 ডিগ্রি এবং 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করবে ৷