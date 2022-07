কলকাতা, 21 জুলাই: জুলাইয়ের শেষেও বৃষ্টি নেই কলকাতা-সহ আশপাশের জেলাগুলিতে ৷ তেমন কোনও পূর্বাভাসও দেয়নি হাওয়া অফিস ৷ আজ 21 জুলাই ৷ তৃণমূলের শহিদ দিবসে বিশাল জমায়েত হবে ধর্মতলায় ৷ ইতিমধ্যে বহু লোক জড়ো হয়েছেন ৷ বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকায় এই জনসমাবেশে কোনও ব্যাঘাত ঘটবে না ৷ তবে গরমে অস্বস্তি থাকবে ৷ কী বললেন আলিপুরের উপ-অধিকর্তা সঞ্জীবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ?

"কলকাতায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে ৷ আকাশ প্রধানত মেঘলাই থাকবে । বৃষ্টি না হলে রোদ উঠলেও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে । আগামী দু'দিন উত্তরবঙ্গের উপরের দিকে 5টি জেলায় ভারী বৃষ্টি হবে । দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি থাকবে ৷ ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই", বললেন উপ-অধিকর্তা (IMD Kolkata weather forecasts generally cloudy sky with rain likely to occur in some area of South Bengal) ৷

আজকের আবহাওয়া নিয়ে জানালেন সঞ্জীবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আরও পড়ুন: আগামীতে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভোট, নেত্রীর বার্তা শুনতে মুখিয়ে সবাই, চলছে জোরকদমে শেষ প্রস্তুতি

এই পূর্বাভাস কলকাতা শহরে আজকের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক সভার আয়োজকদের স্বস্তি দেবে । আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরমে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি সাময়িক আরাম হবে । তবে যেভাবে ভরা বর্ষায় বৃষ্টি বিমুখ হয়েই আছে, তাতে সব মিলিয়ে জনজীবন এবং কৃষিকাজে প্রভাব পড়বে বলেই আশঙ্কা ।

বুধবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে 1 ডিগ্রি বেশি ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 28 ডিগ্রি, স্বাভাবিকের থেকে 2 ডিগ্রি বেশি ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ পরিমাণ 88 শতাংশ । ফলে অস্বস্তিকর গরম ছিল । বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলাই থাকবে । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 33 ডিগ্রি and 28 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে ৷