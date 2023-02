কলকাতা, 2 ফেব্রুয়ারি: সোমবার থেকে বুধবার ৷ পারদ পতনের ওঠানামায় গরম ঠান্ডার লুকোচুরি ৷ যার জেরে মনে করা হচ্ছে শীত বুঝি বিদায় নিল ৷ হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, বিদায়ের দোরগোড়ায় উপস্থিত হলেও শীত ফিরে আসবে ৷ তার দাপট বা কামড় তীব্র হবে না ৷ তবে খুব কম সময়ের জন্য শীত ফিরবে ৷ তার প্রত্যাবর্তন শুরু হবে আজ বৃহস্পতিবার থেকে (Temperature is expected to go down from today ) ৷

দক্ষিণবঙ্গে সোমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 15.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ বুধবার তা ছিল 19.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 4 ডিগ্রি বেশি ৷ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 27.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ গত দু'দিন ধরে কলকাতার আকাশ মেঘলা রয়েছে ৷ হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, আজ থেকে মেঘ কাটবে ৷ রৌদ্রজ্জ্বল দিনের সঙ্গেই পারদ পতন শুরু হবে ৷ আগামী ক'দিনে 2-4 ডিগ্রি পারদ নামতে পারে ৷ মেঘলা আকাশের কারণ বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ ঘনীভূত হওয়া ৷ রাজ্যের বাতাসে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করেছে ৷ তবে দক্ষিণবঙ্গে এখনই বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই ৷

আরও পড়ুন: লক্ষ্মীবারে আর্থিক লাভ হবে কোন রাশির জাতক-জাতিকাদের ? জানতে দেখুন রাশিফল

বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার আশপাশে অঞ্চলের আকাশ আংশিক মেঘলাই থাকবে ৷ সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 27 ডিগ্রি এবং 17 ডিগ্রির কাছাকাছি থাকবে ৷ দক্ষিণবঙ্গের মতো উত্তরবঙ্গেও তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তন নেই ৷ জেলা জুড়েই মেঘলা আকাশ ৷ দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে ৷ আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, এ বছর শীতের স্ট্রাইকরেট ভালো নয় ৷ তিন দিন জমিয়ে শীত মিলেছে ৷ পরিসংখ্যানের দিক থেকে জানুয়ারি মাসের শেষ দুই সপ্তাহের পারদের ঊর্ধ্বগতি গত পাঁচবছরে সবচেয়ে বেশি ৷ সাধারণত বঙ্গে 15 ডিসেম্বর থেকে 15 জানুয়ারি পর্যন্ত শীত থিতু হয় ৷ এবছর এই সময়ের মধ্যে শীত তার প্রত্যাশিত ব্যাটিং দিতে ব্যর্থ হয়েছে ৷ সব মিলিয়ে উপভোগ্য শীত অধরাই রয়ে গেল ৷ আপাতত কয়েকদিন হালকা শীতের আমেজ মেখে বসন্তের প্রস্তুতি শুরু হোক ৷