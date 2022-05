কলকাতা, 6 মে : আন্দামান সাগরের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছিল 4 মে, বুধবার ৷ আজ শুক্রবার, তা নিম্নচাপে পরিণত হবে । তার 48 ঘণ্টা পরে অর্থাৎ রবিবার এটি উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে ।

আজ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে । তারপর বৃষ্টির পরিমাণ ধীরে ধীরে কমবে । দক্ষিণবঙ্গে 10 তারিখ পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত চলবে বলে জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া অফিসের উপ-অধিকর্তা সঞ্জীব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (IMD Weather Forecasts thundershowers likely to occur in some areas) ।

উত্তরবঙ্গে বৃহস্পতিবার থেকে হালকা-মাঝারি বৃষ্টি শুরু হয়েছে । যা আরও তিন দিন চলবে । এরপর বৃষ্টির পরিমাণ কমবে উত্তরে । ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের হাত ধরে তাপমাত্রা বেশ খানিকটা কমেছে । এখন যে তাপমাত্রা রয়েছে, দুই বঙ্গেই তা থাকবে ৷ বিশেষ কোনও পরিবর্তন হবে না । নতুন করে আর তাপমাত্রা বাড়বে না ।

দক্ষিণ আন্দামান সাগরে ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হবে, কী বলছেন আলিপুরের উপ-অধিকর্তা সঞ্জীব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শনিবার 7 মে থেকে যখন ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ কমবে । তার জেরে তখন সামান্য তাপমাত্রা বাড়বে, সেটাও তিন দিনের জন্য ৷ 10 তারিখ পর্যন্ত তাপমাত্রা একটু বেশি থাকবে । বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গজুড়েই বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি এবং ঝড় হয়েছে । ফলে বাতাসের ঠান্ডা আমেজে গরমের আর্দ্রতা সেভাবে অনুভূত হয়নি । বৃহস্পতিবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 36.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে 1 ডিগ্রি বেশি ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.9 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে 1 ডিগ্রি বেশি ৷ শুক্রবার কলকাতার আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 36 ডিগ্রি ও 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে । তাই ঝড়বৃষ্টির দাপটে গরম কিছুটা হলেও ব্যাকফুটে ।