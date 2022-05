কলকাতা, 19 মে : নির্ধারিত সময়ের আগেই বঙ্গে বর্ষা প্রবেশের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ আলিপুর আবহাওয়া অফিস বলছে, বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে বৈশাখী দিনের তাপমাত্রা আর তাপপ্রবাহে পরিণত হবে না । তবে দিনে গরমের অস্বস্তি বজায় থাকবে । দিনের বেলা আকাশ মেঘলা থাকলেও গরমের হলকা রয়েই গিয়েছে । সূর্য ডোবার পরে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে রাতের তাপমাত্রা কমছে । কিন্তু প্রত্যাশিত স্বস্তি মিলছে না ।

এই বিষয়ে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের অধিকর্তা গণেশচন্দ্র দাস বলেন, "মৌসুমী বায়ু আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগরের উপর অনেকটাই অগ্রসর হয়েছে । রাজস্থান থেকে অসম পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা রয়েছে যেটি উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে গিয়েছে । এর ফলে উত্তরবঙ্গের সব জায়গায় আগামী পাঁচদিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে (Rain Forecast Across all over West Bengal)। ভারী বৃষ্টি হবে শুধু আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ।"

আগামী দু'দিন দক্ষিণবঙ্গে বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া-সহ উপকূলীয় জেলাগুলোতে ঝড়-বৃষ্টি হবে । তাপপ্রবাহের এখন কোনও সম্ভাবনা নেই । প্রাক বর্ষার এই ঝড়-বৃষ্টি আপাতত চলবে বলেই জানিয়েছে হাওয়া অফিস ।

বঙ্গের আবহাওয়া নিয়ে আলিপুর আবহাওয়া অফিস অধিকর্তার বক্তব্য

কলকাতায় সন্ধ্যার দিকে কালবৈশাখীর সম্ভাবনা । শুক্রবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে এক ডিগ্রি কম । বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘ থাকবে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 35 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ৷ সন্ধ্যায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা ।

আরও পড়ুন : Health Benefits of Ghee: পরিমাণ মত দেশি ঘি খেলে কমতে পারে ক্যানসারের ঝুঁকিও