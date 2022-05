কলকাতা, 25 মে : আকাশ ভরা কালো মেঘে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস । দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কয়েকটি ঘূর্ণাবর্ত এবং মৌসুমী অক্ষরেখার সৃষ্টি হয়েছে । প্রধানত তারই দৌলতে দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এবং ওড়িশা ও দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি হচ্ছে । উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা গণেশচন্দ্র দাস বললেন, "দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ইতিমধ্যে আন্দামান ছাড়িয়ে মধ্য-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের দিকে বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে । জলীয় বাষ্পপূর্ণ এই বাতাস দেশের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে পৌঁছলেই বঙ্গে বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে ।"

আগামী ক'দিন কেমন যাবে, জানালেন আলিপুরের অধিকর্তা গণেশচন্দ্র দাস

কলকাতায় বুধবার ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা কম । দুপুরের দিকে এক পশলা বৃষ্টি হলেও সন্ধেয় তা হবে না, মনে করছে আলিপুর । কারণ ঝাড়খণ্ডের দিকে সেই অর্থে মেঘ সঞ্চার হয়নি । তাই কলকাতায় বৃষ্টির সম্ভাবনা খুব সামান্য । তবে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়াতে কালবৈশাখী চলছে । মধ্য ভারতে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে, যার বর্তমান অবস্থান এখন ঝাড়খণ্ডে ৷ এর ফলে দক্ষিণবঙ্গে জলীয়বাষ্প প্রবেশ করছে, তাই মঙ্গলবার এবং আজ বুধবার হালকা বৃষ্টি হতে পারে । সঙ্গে থাকবে 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে হাওয়া (IMD Kolkata forecasts partly cloudy sky with possibility of moderate rain or Thunderstorm) ।

বিশেষত মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । দক্ষিণ 24 পরগনায় 30 কিলোমিটার বেগে হাওয়া সঙ্গে বৃষ্টিও হতে পারে । বৃহস্পতিবার থেকে দক্ষিণের তাপমাত্রা আবার বাড়তে শুরু করবে । বর্তমানে তাপমাত্রার পারদ 34 থেকে 35 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করলেও আগামিকাল থেকে 2 থেকে 3 ডিগ্রি বাড়বে । উত্তরবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে । দক্ষিণবঙ্গের দু'দিন পর থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে ।

মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার আশপাশে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে 34.4 ডিগ্রি এবং 27.3 সেলসিয়াস ৷ দুটোই স্বাভাবিকের থেকে 1 ডিগ্রি কম ৷ বুধবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 27 ডিগ্রি ও 35 ডিগ্রির কাছাকাছি ঘোরাফেরা করবে ।