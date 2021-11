কলকাতা, 24 নভেম্বর : আজ আকাশ আংশিক মেঘলা থাকলেও রাজ্যে সেভাবে বৃষ্টির কোনও ইঙ্গিত নেই । তবে উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের কয়েকটি জেলায় হালকা বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস (light rain likely in some districts of West Bengal) ৷

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, এই 3টি জেলায় হালকা বৃষ্টিপাতের কথা জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস । আর দক্ষিণবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়াতেও সামান্য বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ৷

গত বেশ কয়েকদিন ধরে আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি জুড়ে শুধুই ধোঁয়াশা ৷ সকালে কুয়াশা থাকলেও ঠাণ্ডার আমেজ প্রায় নেই বললেই চলে (Winter in Bengal) । দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে রোদের তাপ গায়ে লাগছে ৷ তাই সাময়িক হলেও নভেম্বরের শেষেও গরম রয়েছে ।

মঙ্গলবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে 2 ডিগ্রি বেশি ৷ 24 নভেম্বর সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 23.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ বুধবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যথাক্রমে 31 ডিগ্রি সেলসিয়াস ও 21 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে ঘোরাফেরা করবে ৷

গরম বাতাসের উপস্থিতি, নিম্নচাপের শঙ্কা সব মিলিয়ে আদুরে শীতের আমেজ হারিয়ে গিয়েছে । যদিও হাওয়া অফিস জানিয়েছে এই অস্বস্তি সাময়িক । চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে তাপমাত্রার পারদ নিচের দিকে নামতে পারে । ঠাণ্ডা-গরমের এই লুকোচুরিতে আক্রান্ত হচ্ছে শরীর । তাই করোনা আবহে মরশুম বদলের প্রভাব পড়ছে ৷